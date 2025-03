Grande Fratello: anticipazioni puntata 6 marzo 2025

Dopo la doppia eliminazione di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, il Grande Fratello torna in onda oggi, giovedì 6 marzo, con una puntata assolutamente imperdibile durante la quale non mancheranno emozioni, sorprese, colpi di scena e sorprendenti rivelazioni. Al timone della 37esima puntata ci sarà, come sempre, Alfonso Signorini. In studio, pronte a commentare tutto quello che accadrà, ci saranno le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici oltre a Rebecca Staffelli che commenterà tutto ciò che dirà il popolo del web.

La puntata di queste sera decreterà un nuovo eliminato. Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Federico Chimirri. L’esito del televoto decreterà un’eliminazione definitiva perché nessuno dei quattro nominati ha il biglietto di ritorno che garantirebbe la possibilità di tornare in gioco in caso di eliminazione.

La crisi tra Shaila e Lorenzo e il ritorno della mamma della Gatta

La puntata di questa sera vedrà al centro del racconto la crisi che sembra ormai insanabile tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da una settimana, i due non stanno più insieme e il distacco sta diventando sempre più difficile da sopportare. Se durante i primi giorni post rottura i due avevano mantenuto il contatto fisico trascorrendo tanto tempo insieme ma evitando ogni forma d’intimità, da ieri, hanno deciso di staccarsi totalmente. A deciderlo è stata Shaila che ha ammesso di sentire ancora di più la mancanza quando abbraccia Lorenzo consapevole di non poter tornare con lui.

Una decisione che Spolverato ha dovuto accettare mettendo così da parte la speranza di poterla riconquistare. Nella casa, il rapporto tra Shaila e Lorenzo continua ad essere oggetti di discussione e, questa sera, la relazione tra i due potrebbe subire un altro, brutto colpo. Nella casa, infatti, tornerà la signora Luisa: la mma di Lorenzo che, nelle precedenti occasioni ha usato parole durissime nei confronti del modello milanese, incontrerà la figlia e Lorenzo con il piedi di guerra o arriverà in pace?

La lettera del fratello per Mariavittoria Minghetti e il confronto tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato

Serata particolare anche per Mariavittoria Minghetti che, con Tommaso Franchi affronterà la crisi che sta attraversando il loro rapporto. I due litigano ogni giorno e le loro discussioni diventano sempre più pesanti. 2Io e Tommaso siamo peggio di Shaila e Lorenzo”, sono state le parole dette dalla Minghetti a Chiara Cainelli durante un confronto. Per lei, però, ci sarà una carezza speciale grazie alla lettera del fratello con cui non ha un rapporto idilliaco.

Nel corso della puntata, poi, dovrebbe esserci spazio anche per un confronto tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice dopo che quest’ultimo ha dichiarato di aver cambiato idea, in negativo, sul modello. Nella scorsa puntata, Alfonso ha accusato Lorenzo di recitare e di essere continuamente alla ricerca di clip coinvolgendo, in tale ricerca, anche la fidanzata Chiara. Questa sera avranno modo di chiarirsi?

Le nomination per il terzo finalista e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

L’ultima parte della puntata odierna del Grande Fratello sarà dedicata alle nomination. I concorrenti penseranno di nominare per l’eliminazione. In realtà, i nominati andranno al televoto che decreterà il terzo finalista che sarà svelato nel corso della puntata in onda lunedì 10 marzo 2025.

Quella di questa sera, dunque, è una puntata imperdibile che potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Collegandovi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming.