Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello di Simona Ventura che torna in onda oggi con nuovi concorrenti, prima nomination e i primi scontri.

Dopo l’ottimo debutto della settimana scorsa, sale l’attesa per il Grande Fratello di Simona Ventura che torna in onda oggi, lunedì 6 ottobre 2025 con una seconda puntata ricchissima e che regalerà le prime emozioni ai telespettatori grazie al racconto delle prime storie dei concorrenti che, da lunedì scorso, vivono nella casa più spiata d’Italia. Quella di questa sera sarà una serata lunga durante la quale saranno approfondite le storie e le emozioni di alcuni inquilini come quella di Anita Mazzotta che, sin dal video di presentazione, ha scatenato la curiosità del pubblico così come Francesca Carrara che, dopo aver trascorso 23 anni accanto al marito e al padre dei suoi figli, si è ritrovata a doversi rimboccare le maniche per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita.

Saranno due momenti toccanti che Simona Ventura regalerà al pubblico ma anche agli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi che commenteranno, poi, tutto ciò che è accaduto nella casa in questa prima settimana di permanenza nella casa.

Grande fratello: i nuovi concorrenti e i primi scontri nella seconda puntata

Nella seconda puntata, il Grande Fratello entra ufficialmente nel vivo con i primi scontri. Protagonista indiscussa della prima settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata sicuramente Grazia che è stata al centro di un acceso scontro con Domenico ma che ha avuto una discussione anche con Francesca. A scatenare tutto è stata la prova settimanale che ha immediatamente rotto il clima di pace che si respirava in casa.

Spazio, poi, all’ingresso dei nuovi concorrenti che dovrebbero essere cinque. Come fa sapere in anteprima Davide Maggio, questa sera, a varcare la porta rossa, dovrebbero essere Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. I concorrenti, poi, sul finire della puntata, saranno chiamati in confessionale per le prime, vere nomination che porteranno all’apertura del primo televoto eliminatorio.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello

Simona Ventura, con tutto il suo entusiasmo, anche questa sera tornerà ad essere la condottiera del Grande Fratello rimproverando i concorrenti ma anche aiutandoli ad esprimere le proprie emozioni. Per non perdere nulla della seconda puntata basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30 ovvero al termine de La ruota della fortuna oppure collegandosi a Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming della puntata o per seguire la diretta dalla casa.

