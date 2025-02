Finale anticipata per il Grande Fratello. Nelle ultime settimane, si era ipotizzato che il reality potesse andare avanti per tutta la stagione televisiva, concludendo l’edizione addirittura a maggio. Con l’assenza de L’Isola dei Famosi dal palinsesto, si pensava infatti che Pier Silvio Berlusconi volesse colmare questo “vuoto” prolungando il programma condotto da Alfonso Signorini. Quest’ipotesi si era diffusa ancora di più con il ripescaggio di ben 4 concorrenti eliminati, insieme all’ingresso di 3 nuovi gieffini nella Casa. Come se non bastasse, solo pochi giorni fa, Signorini aveva comunicato agli inquilini di aver superato solo la prima metà della loro avventura.

“Magari che ne sai, finisce a maggio o giugno prima dell’estate e della chiusura degli altri programmi”, avevano ipotizzato in settimana dentro la Casa. Effettivamente, pare che inizialmente l’intenzione fosse proprio quella di andare avanti fino a poco prima dell’estate. Tuttavia, con il crollo clamoroso degli ascolti avvenuto nelle ultime settimane, sembra che i dirigenti Mediaset abbiano nuovamente cambiato idea, fissando la conclusione di quest’edizione del GF per la fine di marzo, proprio come lo scorso anno.

Grande Fratello, chiusura anticipata: ecco quando sarà la data della finale

Nella puntata di ieri sera, giovedì 6 febbraio, Alfonso Signorini ha notato molta preoccupazione e stanchezza negli inquilini, specialmente in coloro che si trovano nella Casa da settembre. Di conseguenza, dopo aver comunicato i nominati della settimana, ha deciso di rivelare ai concorrenti la data della finale: “So che voi ogni volta entrate in paranoia quando parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo. Ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”.

In particolare, pare che l’ultima puntata di quest’edizione del Grande Fratello ci sarà tra il 24 e il 31 marzo 2025, quindi tra circa un mese e mezzo. Da lì, dovrebbe subentrare L’Isola dei Famosi, nonostante il flop dello scorso anno. Questa volta, però, non ci sarà Vladimir Luxuria al timone. Al suo posto, sembra che la conduzione se la stiano giocano Veronica Gentili e Diletta Leotta. Esclusa la possibilità di un ritorno di Ilary Blasi che, invece, sarà alla guida di un reality inedito, chiamato “The Couple“, che debutterà prossimamente su Canale 5.