Solo poche settimane fa è calato il sipario su una lunga stagione del Grande Fratello, come sempre scandita da emozioni travolgenti e con protagonisti inattesi; eppure, già si mobilitano fan e appassionati per scovare corpose anticipazioni su quella che sarà la prossima edizione. Quando si accenderanno nuovamente i motori del reality? Chi saranno i nuovi concorrenti e i protagonisti in studio? Domande che sono ancora ben lontane dall’avere una risposta definitiva ma che già sono condite da piccoli indizi e presunti retroscena.

Javier Martinez: "Helena Prestes? Sto pensando alla proposta di matrimonio"/ La prima "luna di miele"

“Si parte il 15 settembre”, lo scrive Amedeo Venza sui social – come riporta 361 Magazine – e il riferimento è all’esordio del Grande Fratello 2025. Dunque, in linea con quanto visto nelle stagioni passate, la data prescelta dovrebbe essere ad un passo dalla conclusione della stagione estiva. Sui futuri concorrenti del reality ancora poche informazioni, salvo la possibilità di vedere un cast condito da ex gieffini e personalità che vivrebbero l’esperienza per la prima volta. Una formula che si già dimostrata valore aggiunto e che potrebbe rendere frizzanti le dinamiche fin dalle prime puntate.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, prime foto di coppia insieme/ "Ci stiamo vivendo con calma, ma..."

Paola Barale avrebbe detto ‘no’ al Grande Fratello 2025

Sempre Amedeo Venza – come racconta 361 Magazine – si è però sbilanciato su un nome in particolare per quanto riguarda i possibili concorrenti del Grande Fratello 2025. In realtà, si tratterebbe di un 2 di picche; stando all’esperto di gossip, Paola Barale sarebbe finita nuovamente nel mirino degli autori del reality condotto da Alfonso Signorini ma la risposta avrebbe spiazzato gli speranzosi.

“Per l’ennesima volta ha detto di no”, questa sarebbe stata la risposta di Paola Barale alla corte rinnovata del Grande Fratello. La conduttrice avrebbe dunque declinato nuovamente la possibilità di entrare a far parte del cast condotto da Alfonso Signorini. Anticipazioni e indiscrezioni da prendere con le pinze in attesa di scoprire, nelle prossime settimane, quali saranno le novità della nuova edizione del Grande Fratello soprattutto nel merito dei possibili protagonisti.

Federica Petagna in crisi con Stefano Tediosi?/ Lei smentisce: "Niente del genere, continuiamo a viverci e…"