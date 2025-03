Quante sono e quando vanno in onda le ultime puntate del Grande Fratello

Quante puntate mancano alla conclusione del Grande Fratello e quando si terrà la finale? Il reality condotto da Alfonso Signorini anche quest’anno è stato particolarmente longevo, coprendo la programmazione da settembre a marzo. Poche sono le puntate che mancano alla finale che, stando alle anticipazioni, si terrà lunedì 31 marzo su Canale 5, il che significa che ci attendono appuntamenti ricchi di eliminazioni.

Il Grande Fratello non manterrà il doppio appuntamento fino alla finale. Come rivela Davidemaggio, il reality andrà in onda per altre tre puntate prima della proclamazione del vincitore, e questa settimana sarà l’ultima col doppio appuntamento. Nel particolare, il reality andrà in onda giovedì 13 marzo con la 39esima puntata; lunedì 17 marzo (40esima puntata); lunedì 24 marzo con la semifinale, infine lunedì 31 marzo la finalissima.

Chi sono i concorrenti finora finalisti del Grande Fratello

Al momento, sono soltanto tre i concorrenti che hanno conquistato la finale del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato è finalista già da qualche settimana, mentre la prima donna finalista è stata Jessica Morlacchi. Terza finalista, proclamata nella puntata del 10 marzo, è stata invece Zeudi Di Palma. Una proclamazione a sorpresa quest’ultima, visto che molti credevano sarebbe stata Shaila Gatta a conquistare il posto in finale. L’ex velina, invece, dovrà attendere ancora per scoprire se riuscirà ad ottenere il suo posto da finalista, così come dovrà fare la sua acerrima nemica Helena Prestes. Nelle prossime puntate saranno non solo proclamati gli altri finalisti, ma assisteremo anche ad una serie di doppie eliminazioni ( o addirittura triple) in diretta su Canale 5.