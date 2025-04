Grande Fratello, la raccolta fondi per Zeudi Di Palma è illegale: interviene il Codacons

Nei giorni scorsi ha scatenato un’ondata di potreste e bufere l’apertura di una raccolta fondi per Zeudi Di Palma da parte dei suoi fan per ‘risarcirla’ della mancata vittoria del Grande Fratello. L’iniziativa è stata assunta, stando alle motivazioni dei suoi fan, per ‘rimediare agli errori altrui e l’enorme ingiustizia subita’ con l’obbiettivo di raccogliere 50.000 euro, cifra raggiunta nel giro di poche ore. Del caso si parla da giorni e nelle scorse ore nella sua trasmissione radiofonica 100X100 Parpiglia il giornalista si è chiesto se la raccolta fondi per Zeudi Di Palma è illegale o se invece è possibile aprire dei GoFuondMe anche se non c’è una reale esigenza di bisogno ed ha posto questa domanda al Codacons ed alla diretta interessata.

Helena e Javier festeggiano il mesiversario/ La speciale dedica dopo il Grande Fratello

La raccolta fondi per Zeudi Di Palma è illegale? Chiamato in causa da Gabriele Parpiglia, così come riporta il sito Biccy, il portavoce del Codacons ha chiarito: “Per definizione le raccolte fondi sono finalizzate alla beneficenza, questa è la loro destinazione. Non si possono fare raccolte per risarcire i danni di una mancata vittoria, ma non c’è un’irregolarità, non è illegale.” Dunque, in estrema sintesi, non è espressamente illegale una raccolta fondi non finalizzata alla beneficenza, come nel caso in questione, ma GoFundMe può bloccarla portando come motivazione il fatto che è finalizzata all’aiuto di una persona in difficoltà.

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio su Shaila Gatta dopo il Grande Fratello/ "Perché sono stato zitto"

Zeudi Di Palma, silenzio assoluto sulla raccolta fondi ma Alfonso Signorini sbotta: “Ma scherziamo!?!”

Nel frattempo Gabriele Parpiglia, sempre durante la sua trasmissione radiofonica, ha cercato di contattare Zeudi Di Palma per chiederle spiegazioni sulla raccolta fondi per la sua mancata vittoria al Grande Fratello ma lei si è negata al telefono rispondendo solo alla terza chiamata e senza fornire nessuna spiegazione anzi trincerandosi dietro un assoluto silenzio e dicendo di rivolgersi alla sua manager per eventuali chiarimenti. A rompere il silenzio e sbottare duramente, invece, è stato Alfonso Signorini: “Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?” Il conduttore del Grande Fratello, nella sua rubrica Boom ha poi chiarito che lei, come tutti gli altri concorrenti, è stata pagata per aver partecipato. Insomma il caso continua e le polemiche e la bufera su Zeudi Di Palma non accenna a diminuire.