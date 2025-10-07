Grande Fratello, Francesca Carrara confessa: “Mia madre è scomparsa nel nulla, poi l’ho ritrovata a Termini". Il racconto commuove tutti.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello si è parlato molto di Francesca Carrara, una delle concorrenti con la storia più complicata di questa edizione. Simona Ventura sta cercando di aiutarla a raccontarsi, a partire dal tradimento subito dall’ex marito fino ad arrivare alla madre, la quale ha avuto grossi problemi di salute. Nel corso del tempo passato nella casa, Francesca si confida con gli altri inquilini, e a Matteo, Francesco e Domenico ha raccontato il suo difficile passato.

“Mia mamma non riusciva a lasciarlo, l’ha trovato con un’altra donna e se l’è tenuto lo stesso…Lui si era messo pure con un’altra…La violenza sulle donne distrugge tutto, non ti fa più capire nulla, le donne vengono annientate…“, ha detto la concorrente del Grande Fratello. In quei momenti, sua madre stava talmente male da aver ‘perso la testa’, come ha detto lei: “Mia madre era andata fuori di testa…A casa mia c’erano i carabinieri un giorno sì e l’altro pure…“.

Francesca Carrara: “Mia madre era scomparsa nel nulla…“

Francesca Carrara ha commosso tutti con il suo racconto sulla madre al Grande Fratello, raccontando quanto la sua situazione dopo le violenze subite fosse difficile. Alla fine, ha dovuto prendere una decisione importante: salvarla facendole fare un TSO. Ecco cos’ha raccontato agli altri inquilini: “Un giorno mi chiamano per dirmi che era completamente impazzita…Io sono andata, lei ha avuto una grossa crisi mistica…La situazione era degenerata e io le ho dovuto fare un trattamento sanitario obbligatorio…”.

Ma non è finita qui, perchè a quel punto la madre di Francesca Carrara ha iniziato a ribellarsi al trattamento sanitario obbligatorio, tanto che un giorno è sparita. Ecco cos’ha riportato Biccy.it: “Avevamo attaccato cartelli ovunque, quelli per persone scomparse…Io continuavo ad andare da mio padre ad accusarlo…“. Fortunatamente, la donna è stata poi ritrovata alla stazione Termini di Roma: “Ha detto che era fuggita perché non si sentiva capita…”.