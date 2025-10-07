Rasha va all'attacco contro Grazia: le prime considerazioni della nuova concorrente del Grande Fratello

Ieri, martedì 6 ottobre, Simona Ventura ha accolto nella Casa del Grande Fratello nuovi concorrenti, pronti a unirsi al gruppo già entrato la scorsa settimana. Tra loro c’è Rasha Younes, la quale ha già attirato l’attenzione del pubblico. Ma, si proceda con ordine. Nata in Giordania nel 1992, Rasha ha vissuto i suoi primi anni di vita con la madre e la sorella maggiore, mentre il padre lavorava in Italia. Quando aveva solo quattro anni, le tre si sono trasferite a Pomezia, vicino Roma, per ricongiungersi con lui. Quello fu il primo incontro tra Rasha e suo padre, ma il loro rapporto, fin da subito, non è stato semplice a causa del carattere severo di lui.

Dopo la sua scomparsa, la famiglia ha attraversato un periodo molto difficile, e a soli 15 anni Rasha ha iniziato a lavorare per aiutare la madre e i fratelli. Per un breve periodo, la madre ha deciso di tornare in Giordania, sperando di trovare più stabilità grazie all’aiuto della famiglia d’origine. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e, dopo sei mesi, sono rientrati in Italia. La gieffina è molto legata alla madre, ai fratelli e al nuovo marito della mamma, che rappresenta una figura paterna importante per lei.

Rasha critica Grazia: cos’ha detto la nuova concorrente del Grande Fratello

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Rasha Younes si è già fatta notare. La nuova concorrente non ha perso tempo nel dire la sua e ha puntato l’attenzione su una delle protagoniste più chiacchierate della prima settimana, ovvero Grazia Kendi. Durante una chiacchierata notturna con alcuni coinquilini, Rasha ha ammesso di non aver ancora inquadrato del tutto la ragazza, notando in lei diverse contraddizioni.

“Secondo me è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è tutto fumo, anche io quando ero piccolina ero più aggressiva, però era un modo per difendermi. Tocca vedere se la sua è ignoranza o aggressività che copre una fragilità“, ha detto. Cosa penserà Grazia di queste parole? Chissà…

