Rasha si schiera dalla parte di Jonas al Grande Fratello? Ecco le dichiarazioni inaspettate su Omer dopo lo scontro contro la Casa

Rasha si schiera a sorpresa contro Omer al Grande Fratello. Com’è noto, a seguito del famoso “boxer-gate”, Omer è al centro delle critiche di tutta la Casa, e non solo. Difatti, in molti, sui social, hanno chiesto un provvedimento contro il gieffino per il suo comportamento, arrivando a parlare addirittura di squalifica. Tra i concorrenti, invece, Jonas è colui che sta militando maggiormente per una punizione contro il coinquilino, volendolo vedere al più presto fuori dal programma. Ciò ha portato Omer ad isolarsi, avendo praticamente tutta la Casa contro.

Ebbene, a sorpresa, anche la “fidanzata” Rasha non sembra essere dalla sua parte. Sebbene Rasha e Omer abbiano costruito un legame sentimentale sempre più forte, la donna non ha voluto perdere la sua obiettività, ammettendo che al ragazzo spesso piace provocare. Secondo lei, infatti, non si può parlare di un branco contro di lui, dato che sarebbe proprio Omer a cercare uno scontro con tutti.

“Lui voleva andare totalmente contro tutti. Lui provoca, tu forse eri l’unico che non stava parlando“, ha detto Rasha mentre parlava in giardino proprio con il nemico numero uno di Omer, ovvero Jonas. A questo punto chissà se, nella prossima puntata del Grande Fratello, Simona Ventura mostrerà questa scena ad Omer, che dovrà vedere la sua ragazza parlare in questo modo con il suo rivale. Inoltre, resta da vedere se il gieffino riceverà o meno un provvedimento da parte degli autori.