Nella Casa del Grande Fratello, quest’anno, sono nate ben due coppie che stanno facendo discutere: da una parte Jonas e Anita e, dall’altra Rasha e Omer. Entrambe le coppie, seppur con ritmi diversi, hanno iniziato le rispettive relazioni con una convivenza forzata, costruendo un’intimità che raramente si forma con tanta rapidità fuori da un reality del genere. Di conseguenza, è proprio questo contesto unico a rendere più complessa l’idea del “dopo”. Durante un confronto in salotto, quindi, Jonas e Rasha hanno iniziato a parlare di futuro e di ciò che, secondo loro, potrebbe succedere con i rispettivi fidanzati una volta finito il programma.

Al che, Jonas ha ammesso di pensare alla distanza che dovrà affrontare una volta fuori, al modo in cui colmerà la mancanza nei giorni senza Anita, ma ha anche riflettuto sulla possibilità di vivere la relazione con maggiore spontaneità, senza filtri e, soprattutto, senza dinamiche di gioco o interferenze. Rasha invece ha in mente un rapporto con Omer migliore e più sereno nella quotidianità: senza telecamere, senza sentirsi osservata, senza la tensione che porta a controllare ogni gesto o parola.

Rasha e Jonas a cuore aperto: cosa succederà dopo il Grande Fratello

Mentre chiacchierava con Rasha, Jonas ha confessato di sentire che dentro la Casa del Grande Fratello, a volte, non riesce a esprimersi del tutto con Anita, dato che alcune conversazioni vengono frenate dalla presenza degli altri o dalla consapevolezza di essere sempre esposti. Rasha comprende bene questa difficoltà e crede che alcune parti della propria vita non si prestano a essere condivise in un ambiente così pubblico. Difatti, ci sono questioni personali che preferisce lasciare fuori dal programma, non perché riguardino Omer, ma perché non appartengono all’esperienza del reality. Il “dopo” però, rimane un territorio ancora indefinito che, per ora, lascia pensierosi entrambi i concorrenti del Grande Fratello.