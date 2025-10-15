Rasha e Omer sono la nuova coppia del Grande Fratello? Tutti i dettagli

Sembra che stia per nascere una nuova coppia al Grande Fratello. Dopo Jonas e Anita, negli ultimi giorni, altri due concorrenti si stanno avvicinando di più, arrivando a creare un nuovo “ship“. Di chi si tratta? Di Rasha Younes e Omer Elomari. Nell’ultima settimana, diversi spettatori hanno notato una complicità speciale tra i due gieffini, che hanno passato molto tempo insieme. E, ciò che fino a poco tempo fa appariva come una semplice voce nata sui social, sembra trovare conferma, osservando le ultime dinamiche accadute nella Casa.

Dopo la puntata andata in onda ieri, 13 ottobre, Rasha e Omer hanno iniziato a mostrarsi molto più vicini anche fisicamente, scatenando ancora di più il gossip. Poche ore fa sono infatti finiti in piscina insieme, teneramente abbracciati, con lei stretta a lui. Insomma, una scena inaspettata che ha fatto rapidamente il giro dei social e ha mandato in delirio i fan della coppia, ormai ribattezzata “Rashmer“.

Anche se sui social il Grande Fratello continua a far parlare tutti, gli ascolti raccontano un’altra storia. La puntata di ieri ha infatti registrato 1.843.000 spettatori con uno share del 14,4%. Neanche la presenza di Simona Ventura sembra essere riuscita a dare la scossa al reality di Canale 5, che pare ormai aver perso appeal nel pubblico. Se le cose dovessero andare avanti così, non è escluso che Mediaset possa rivedere i suoi piani e pensare a una pausa per il programma.