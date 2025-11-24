Rasha vuole una pausa da Omer? Lo sfogo con Anita dopo le ultime tensioni nella Casa del Grande Fratello

Nelle ultime ore tra Rasha e Omer l’atmosfera dentro la Casa del Grande Fratello si è fatta più tesa del solito. Al che, Rasha, sentendosi appesantita, ha deciso di confidarsi con Anita sulla sua relazione con Omer. In particolare, la gieffina ha spiegato di stare bene con Omer, ma di volere allo stesso tempo viversi il suo percorso in tranquillità, indipendentemente da lui. Difatti, non vorrebbe essere considerata un “concorrente unico” con il ragazzo.

“Io ho bisogno di leggerezza“, ha detto, aggiungendo che in certi momenti Omer le sembra “una pentola a pressione”. Di conseguenza, per lei è fondamentale che ognuno mantenga il proprio spazio. Rasha, infatti, racconta di aver accettato e gestito il proprio crollo emotivo avvenuto nei giorni scorsi, mentre Omer, secondo lei, fatica a fare lo stesso, finendo per accumulare molta tensione.

“Io sto bene, però non voglio che il percorso di uno intacca il percorso dell’altro. Io qua non voglio nemici, poi fuori da qua comunque parlerò con tre persone, so già chi. Però io ho bisogno di leggerezza… anche il mio crollare, lui non vuole gestirlo“, ha detto Rasha, mentre si confidava con Anita. Insomma, dichiarazioni dure, che potrebbero portare ad un distanziamento definitivo della coppia. A questo punto, non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per capire cosa succederà.