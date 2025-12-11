Rasha torna a supportare Omer fuori dalla Casa del Grande Fratello: Deianira Marzano svela il presunto piano dell'ex gieffina

Lo scorso lunedì, 8 dicembre, Rasha è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello, perdendo la possibilità di accedere alla finale. Ebbene, una volta uscita, l’ex gieffina ha ripreso in mano i suoi social, dove ha subito mostrato a pieno il suo supporto nei confronti di Omer. Nonostante negli ultimi giorni i due si fossero allontanati, mettendo una pausa alla loro relazione, fuori dalla Casa Rasha pare aver messo da parte il rancore, tornando ad esprimere grande affetto e appoggio per il ragazzo.

“Lasciate perdere tutte le st*onzate che stanno circolando, votate OMER merita la finale PUNTO“, ha scritto su X, ricevendo l’amore delle centinaia di fan che tifano per la coppia nata nel reality. Insomma, i dubbi della giovane su Omer sembrano essere stati risolti una volta tornata alla vita reale, dove probabilmente avrà avuto modo di vedere molti video inediti e di rivalutare il loro rapporto da un’altra prospettiva. Tuttavia, c’è chi non crede a questo cambio di rotta.

Rasha sta usando Omer? Cos’è successo dopo il Grande Fratello

Ebbene, poche ore fa, Deianira Marzano ha svelato che ci sarebbe un motivo preciso dietro il cambio di rotta di Rasha nei confronti di Omer. “Dopo le figuracce di lei, la sua agenzia le ha suggerito di mostrarsi sostenitrice di lui, così da poter salvare la faccia fuori e salvare il salvabile, almeno un minimo. Ma tanto l’abbiamo vista tutti: non può più fingere“, ha scritto l’esperta di gossip nelle sue storie Instagram. Per ora, Rasha non ha ancora replicato a queste accuse, ma non resta che seguire le ultime puntate del Grande Fratello per capire cosa succederà.