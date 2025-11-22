Rasha vuole lasciare il Grande Fratello? La reazione della gieffina dopo lo scontro social tra la sorella e l'ex fidanzato

Negli ultimi giorni Rasha Younes è finita al centro di una forte polemica, nata fuori dal Grande Fratello ma esplosa rapidamente anche dentro la Casa. Tutto è partito da una serie di dichiarazioni del suo ex fidanzato, Manuel Milano, il quale l’ha accusata di non essere affatto la ragazza riservata e fragile che il pubblico vede nel reality, ma una persona molto più calcolatrice e attenta all’immagine. Secondo lui, ogni comportamento di Rasha sarebbe studiato a tavolino, incluso il legame sempre più stretto con Omer, che definisce una mossa “di gioco” e non un coinvolgimento sincero.

Grande Fratello, in arrivo provvedimento per Omer? Rischio squalifica/ La reazione del gieffino

L’ex ha poi aggiunto dettagli sulla loro relazione, raccontando di averla aiutata economicamente e di averle fatto regali importanti, mentre lei – a suo dire – avrebbe ricambiato parlando male di lui e accusandolo di comportamenti aggressivi. Pur ammettendo di averla tradita, Manuel ha sostanzialmente dipinto Rasha come una donna capace di manipolare per tornaconto personale. Al che, la sorella della gieffina è intervenuta pubblicamente per difenderla.

Marina La Rosa, confessione hot sul Grande Fratello: "Sotto le lenzuola eravamo più di due"/ Fan sotto choc

Rasha demoralizzata al Grande Fratello: cos’è successo

La sorella di Rasha, Rima, è intervenuta sui social con uno sfogo molto chiaro dicendo che “non può più tacere“. In particolare, la donna ha raccontato che, dopo la morte del padre, la sorella ha dovuto affrontare responsabilità enormi, arrivando a lavorare anche quattro lavori insieme per aiutare la madre e mandare avanti la famiglia. Per questo, definisce “vergognoso” che Manuel stia cercando di metterla in cattiva luce proprio ora che non può difendersi, accusandolo di voler sfruttare la situazione solo per visibilità.

Grande Fratello: famiglia di Rasha Younes contro ex fidanzato: citato anche Omer/ È guerra: "Vergognosi"

Ebbene, a quanto pare, il comunicato di Rima sarebbe arrivato anche a Rasha, che sarebbe quindi venuta a conoscenza di tutta la situazione al di fuori della Casa del Grande Fratello. Di conseguenza, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la gieffina starebbe addirittura pensando di abbandonare il Grande Fratello per poter affrontare direttamente la questione in prima persona.