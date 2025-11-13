Rasha Younes parla della la sua infanzia tra Giordania e Italia al Grande Fratello: ecco cos'ha raccontato del rapporto con suo padre

Durante una delle ultime chiacchierate nella Casa del Grande Fratello, Rasha Younes ha deciso di aprirsi e raccontare la sua particolare infanzia. Nata in Giordania, Rasha ha descritto i suoi primi anni come un periodo sereno, tanto che era “la cocca di tutti”, circondata dall’affetto di nonni, zii, fratelli e di una grande famiglia. Tutto è cambiato, però, quando a soli quattro anni si è trasferita in Italia con la madre, per raggiungere il padre. Un uomo che per lei era praticamente uno sconosciuto, perché fino a quel momento non aveva mai fatto davvero parte della sua vita.

Chiaramente, l’arrivo nella nuova casa è stato uno shock per una bambina di soli quattro anni. “Mi sembrava tutto grigio e triste, non funzionava niente”, ha spiegato ai suoi compagni d’avventura. Da lì è iniziato un periodo difficile, dove tutta la sua realtà è cambiata. All’improvviso, neanche la mamma non dormiva più con lei, ma con il papà, e per una bambina piccola è stato come perdere un punto di riferimento.

Rasha a cuore aperto al Grande Fratello: dettagli

Tuttavia, oggi, a distanza di anni, Rasha crede che quell’esperienza l’ha resa più forte, permettendole di crescere tra due mondi e imparare una lingua nuova. Inoltre, affrontare le difficoltà economiche e la nostalgia del proprio paese l’hanno aiutata a costruire la donna che è ora: determinata, sensibile e capace di mettersi in gioco. A questo punto, non resta che seguire la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire cosa succederà.