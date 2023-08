Grande Fratello, Rebecca Staffelli nuova inviata social al posto di Giulia Salemi?/ L’indiscrezione

Rebecca Staffelli nuova inviata social del Grande Fratello: l’indiscrezione

Il mosaico della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza dal prossimo 11 settembre, va completandosi di tassello in tassello. Le certezze al momento sono poche ma buone: Alfonso Signorini confermato alla conduzione, il cast sarà un mix variegato di concorrenti ‘Vip’ e ‘Nip’ e ci sarà Cesara Buonamici al debutto in studio nel ruolo di opinionista. Ma, sempre in studio, manca qualcuno che possa sostituire il lavoro fatto da Giulia Salemi nella scorsa edizione: chi ricoprirà il ruolo di inviata del programma nel mondo dei social?

Ebbene, sembra che la produzione abbia trovato la perfetta sostituta, anche lei giovane, spigliata e talento promettente: Rebecca Staffelli. A rivelare l’indiscrezione è TvBlog, secondo cui sarà proprio la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ad intercettare le tendenze social del momento e mostrare a concorrenti e pubblico il sentiment del web relativo alle dinamiche nella Casa. In pratica, il medesimo ruolo ricoperto dalla Salemi nell’ultima edizione.

Chi è Rebecca Staffelli e la sua carriera tra radio e tv

Il Grande Fratello, dunque, ha voluto puntare su un altro giovane volto da arruolare nel cast, e non così sconosciuto. Come riporta sempre TvBlog, infatti, Rebecca Staffelli è già piuttosto affermata in Mediaset, lavorando come speaker a Radio 105 e spesso in qualità di ospite ad Amici di Maria De Filippi, dove rappresenta Radio Mediaset. Inoltre, di recente, ha anche condotto i live del Giffoni Festival.

Inoltre, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha anche commentato il rinnovamento dei palinsesti di tutte le reti tv, volto ad un più generale ringiovanimento in favore di un ricambio generazionale: ““Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienze”.

