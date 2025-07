Rebecca Staffelli non ci sarà al Grande Fratello di Simona Ventura? Le ultime indiscrezioni sul ruolo in bilico dell’esperta social.

C’è un fermento generale tra gli appassionati in vista del ritorno del Grande Fratello nella sua ‘forma perfetta’, o meglio, al naturale. Se sui social c’è il costante dualismo tra senza e con i filtri, la prossima edizione del reality con Simona Ventura al timone può essere considerata un remake che ci riporta al periodo antecedente agli artifici contemporanei. Ebbene, considerato il dietrofront così marcato, potrebbe essere cancellato dal format anche un ruolo che ormai avevamo dato per scontato: l’esperta social, mansione ricoperta da 2 anni da Rebecca Staffelli.

Rebecca Staffelli protagonista di un fuori onda al Grande Fratello: la gaffe/ Ecco cos'è successo

Rebecca Staffelli ‘tagliata’ da Simona Ventura? Non è proprio così; difficile credere che sia stata la conduttrice ad indicare la strada del taglio per l’esperta social del Grande Fratello. E’ più probabile che gli autori, nel merito del ritorno alle origini, abbiano deciso di fare a meno di tale figura. A raccontare tali scenari – come riporta Novella 2000 – è stato Lorenzo Pugnaloni che incalzato sull’argomento in rete ha spiegato come a oggi non sia ancora un cambiamento del tutto certo.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Rebecca Staffelli, il ritorno alle origini del Grande Fratello potrebbe non includerla: “Le cose possono cambiare…”

“Al momento si sta pensando di togliere questo ‘terzo posto’, proprio per tornare davvero alle origini”, queste le parole di Lorenzo Pugnaloni a proposito della possibile assenza di Rebecca Staffelli al prossimo Grande Fratello nel suo ruolo – che sembrava consolidato – di esperta social. Siamo comunque ancora lontani dall’apertura della porta rossa e dunque può ancora cambiare tutto come sottolineato anche dall’esperto di gossip. “Tuttavia, da qui ad un mese le cose possono cambiare; al momento non è stato pensato nessuno nome”. A prescindere dal destino del ruolo, quindi, la posizione di Rebecca Staffelli appare comunque in bilico per il futuro del Grande Fratello.