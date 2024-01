Grande fratello, ritorna Ciro Petrone?/ Sui candidati Leader, Beatrice, Massimiliano e Anita: “Non c’é un…”

Grande fratello 2024, Ciro Petrone é la nuova re-entry nella Casa?

Dopo aver diviso l’occhio pubblico tra consenso e dissenso con il gioco condotto al Grande Fratello 2024, Ciro Petrone “minaccia” un ritorno nella Casa per la leadership contesa tra Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, tra i gieffini in corsa. L’occasione in cui Ciro Petrone ammette la sua candidatura avanzata alla produzione del Grande Fratello per un ritorno nel gioco e in qualità di concorrente re-entry o ospite, tra le nuove dichiarazioni post-reality show, é un’intervista concessa da remoto a Casa Chi. In confidenza con la conduttrice del web format che lo incalza su più quesiti anche attenzionati dai giornalisti special guest, Sophie Codegoni, Ciro Petrone anzitutto interviene sulla polemica web in corso su Beatrice Luzzi. L’attrice é rientrata al reality show nonostante il lutto per la morte del padre, Paolo Luzzi. Cosa non ben vista da molti, tra gli internauti nel web.

“Decisione combattuta da parte sua, non era semplice rientrare…uno si doveva trovare nella situazione …io avrei fatto fatica ad entrare nella Casa- sentenzia l’ex concorrente di Grande fratello, Ciro Petrone, ammettendo quindi che avrebbe fatto fatica a pensare di rientrare nel gioco nel segno di un lutto familiare. Questo, mentre le malelingue nel web tacciano l’attrice di essere oggi nel reality, intenta ad intascare una cospicua somma. Anche nell’ipotesi di una rivalutazione in aumento del cachet percepito come previsto dal contratto di lavoro , al rientro. Complice la produzione di Grande fratello che -per l’accusa- avrebbe fatto carte false per riavere la gieffina orfana di padre per sfruttare il lutto al mero scopo di catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico, a beneficio degli ascolti tv.

Il Grande fratello 2024 non ha un vincitore?

Per Ciro Petrone, non esisterebbe, inoltre, il vincitore di Grande fratello 2024 -“non c’é”- anche se il gradimento dell’occhio pubblico si direbbe favorire al titolo della leadership del reality Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Massimiliano Varrese. Potrebbe comunque rivelarsi il vincitore del reality uno tra i concorrenti dalla condotta più pulita e meno dinamica, meno visibile e quindi meno esposta alle polemiche degli spettatori. Ma Ciro Petrone proprio sembra non ammettere che possa vincere un personaggio che non arrivi ad esporsi fino in fondo, nelle dinamiche di gioco.

A Ciro Petrone piacerebbe l’idea di una re-entry nella Casa, anche come ospite e non necessariamente come concorrente, per aggiungere del sale nel gioco della Casa. Dell’amico attore Massimiliano Varrese Ciro Petrone svaluta la frequentazione corrente con la coinquilina mora Monia La Ferrera da cui il concorrente non si direbbe preso tanto quanto lo sarebbe stato in passato (il riferimento allusivo é forse a Heidi Baci). Ciro Petrone crede che i due coinquilini si siano baciati di fatto, come da loro stessi ammesso, seppur ritenendo Monia una stratega e svalutando il bacio consumato eludendo le telecamere : “Monia viene da fuori e ci gioca, stando in nomination … perché darsi un bacio in confessionale, perché farla franca?”.











