Grande Fratello, rivelazione Mirko Brunetti su ingresso/ “Greta Rossetti? Ho chiesto…”

Grande Fratello, Mirko Brunetti confida a Beatrice Luzzi: “Greta non sapeva sarei entrato”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e tra i momenti più attesi c’è sicuramente l’ingresso in casa di Greta Rossetti. L’ex tentatrice di Temptation Island entrerà nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il suo ex Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. Infatti al GF tra quest’ultima e Mirko sembra esserci della simpatia. In queste ore, però, Mirko Brunetti si è confidato con un’altra gieffina, Beatrice Luzzi, e durante la chiacchierata è venuto fuori un aneddoto sull’ingresso al Grande Fratello che riguarda proprio Greta. Il 26enne, infatti, ha il rimpianto di non aver potuto chiarire del tutto con la ragazza prima del suo ingresso nel reality di Canale5. Ha confidato che tra i due dopo il famoso confronto a Cagliari erano rimasti in sospeso molti dubbi e incomprensioni, anche dovuti all’intromissione della ex di lui Perla Vatiero.

Massimiliano Varrese, flirt con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023?/ Fiordaliso: "Secondo me ti piace"

I due sono riusciti a sentirsi per telefono ma non a vedersi. Mirko Brunetti ha infatti confessato: “Sono passati 10 giorni e poi sono entrato qui dentro. L’ultima volta è stata a Cagliari. Il mio errore è stato proprio quello: partire senza chiarire. Non ho avuto l’opportunità di chiarire, è stato talmente tutto veloce che…” E non è tutto perché il giovane ha anche aggiunto che avrebbe voluto comunicare la sua partecipazione al Grande Fratello a Greta ma gli autori glielo avrebbero impedito: “Lei l’ha scoperto sui social. Io ho chiesto di poterlo fare però…” A questo punto Beatrice Luzzi gli ha espressamente chiesto: “Non te l’hanno permesso” e lui ha confermato.

Grande Fratello 2023, 17a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Angelica e Mirko?

Mirko Brunetti ancora innamorato di Greta Rossetti? Stasera il confronto al GF

Mirko e Greta non hanno potuto chiarirsi per bene sia per mancanza di tempo che anche per il fatto che il giovane entrando al Grande Fratello non abbia avuto il permesso dagli autori del reality di rivelare la sua partecipazione alla ragazza. Il 26enne, però, sui sentimenti che prova per Greta Rossetti non ha dubbi, infatti, sempre durante lo scambio di confidenze con Beatrice Luzzi ha ammesso: “Io non sono confuso su quello che ho dentro, io sono più confuso sul fuori, sul perché ha avuto questo cambiamento. Tutto qua, che lei non provi niente o altro quello non ci credo. Era troppo forte e non ci posso credere.”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ La sfuriata spiazza il web: "Mi sono rotto di..."

Questa sera Greta Rossetti entrerà nella casa del Grande Fratello e ci sarà l’attesissimo confronto con Mirko Brunetti. L’ex tentatrice di Temptation Island, infatti, sui social nelle scorse ha annunciato: “Vado a mettere in ordine la situazione.” E non è escluso che avrà un confronto anche con Angelica Baraldi, rea di essersi avvicinata troppo al suo fidanzato. Al momento, inoltre, è escluso che possa entrare nella casa come nuova concorrente ma in molti sospettano che Alfonso Signorini possa chiederglielo. Sarà davvero così?











© RIPRODUZIONE RISERVATA