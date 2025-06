Grandi novità per quanto riguarda il Grande Fratello, che tornerà in onda dal prossimo autunno, come sempre accade. Nonostante un calo degli ascolti nelle ultime edizioni, il reality show invernale della Mediaset tornerà anche quest’anno, ma con sostanziali novità. A quanto pare, la nuova edizione potrebbe durare davvero tantissimo. Nonostante già di per sé le ultime edizioni siano durate parecchio, addirittura 6 o 7 mesi, quest’anno le cose potrebbero andare ancor più per le lunghe.

Si parla, infatti, di un’edizione di addirittura nove mesi. Una rivoluzione potrebbe riguardare anche il cast del reality show: alla guida, infatti, rimarrà sempre Alfonso Signorini, che si avverrà però dell’aiuto di diverse opinioniste, ma non sappiamo ancora quali saranno i nomi del cast fisso.

A quanto pare, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici potrebbero lasciare il Grande Fratello: la loro collaborazione, dunque, non dovrebbe essere rinnovata. Per quanto riguarda invece Rebecca Staffelli, non è chiaro se ci sarà o meno. Lei, che ha preso il posto di Giulia Salemi, potrebbe infatti ritrovarsi a cedere il ruolo proprio a Giulia, che potrebbe tornare ad occuparsi delle reazioni social in merito alle puntate del Grande Fratello. Come spiegato da Amedeo Venza, in questi giorni la produzione sta decidendo se confermare la figlia di Valerio Staffelli, che non ha mai lasciato il segno. I telespettatori, infatti, non hanno mai dimenticato Giulia Salemi e vorrebbero rivederla ai social.

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici potrebbero non essere più le opinioniste del Grande Fratello. La prima, dopo l’esperienza da concorrente, non ha convinto come opinionista e dunque potrebbe non essere confermata. Per quanto riguarda invece la seconda, sembrerebbe in pole per sostituire Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Dunque, una vera e propria rivoluzione per il Grande Fratello.