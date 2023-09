Grande Fratello, Rosy Chin è più ‘famosa’ di tutti Vip nella casa/ La chef conta più di 300 mila follower

Chin supera i follower di tutti i vip nella casa del GF

Il Grande Fratello ha fatto il suo esordio ieri sera, 11 settembre, in prima serata su Canale 5. Finalmente, il pubblico ha potuto conoscere alcuni concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Tra tutti, a destare molto curiosità e interesse è stata sicuramente Rosy Chin, imprenditrice, chef e mamma di origini cinesi.

Proprio l’imprenditrice conta tantissimi follower, circa 365 mila, che superano di grand lunga quelli di ogni Vip presente nella casa del GF. Rosy Chin, infatti, oltre ad essere proprietaria di un noto ristorante di sushi, prepara anche diverse ricette su Giallo Zafferano come food blogger. Insomma nonostante non sia famosa, la sua popolarità è comunque alta sui social e di certo non ha rivali in quanto a seguaci.

La terza concorrente del Grande Fratello è un imprenditrice, chef, food blogger e mamma di 37 anni. Nata e cresciuta a Milano, i suoi genitori hanno origini cinesi. Nella video clip ufficiale, Chin si racconta al pubblico di Mediaset: “Per me è stato molto difficile far convivere queste due mie culture. Io sono cresciuta in una famiglia molto rigida e severa con una cultura molto forte. Sono sempre stati dei ristoratori, li ho sempre aiutati fin da piccolina.”

E ancora: “Avrei voluto giocare con le mie amichette ma ho dovuto soffrire in silenzio per senso del dovere, ma fino a un certo punto“. Rosy Chin racconta il suo rapporto con il cibo, cambiato con l’età: “Il cibo per me era un nemico, lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 km in più di rabbia e responsabilità. Ma poi ho pensato ai miei figli: loro si meritano una mamma dinamica. Avevo bisogno di rinascere e il cibo è diventato il mio più grande alleato. Ho portato la mia esperienza per creare un connubio tra due culture e le ho fuse“.

