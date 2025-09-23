Un'indiscrezione svela che la partecipazione di uno dei concorrenti già annunciati della nuova edizione del Grande Fratello sarebbe saltata

Manca meno di una settimana alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Simona Ventura prende le redini del reality che tenta di portare in scena un ritorno alle origini. Non ci saranno Vip in questa edizione ma soltanto concorrenti ‘sconosciuti’, che dunque faranno in TV il loro debutto. Alcuni di loro sono stati già annunciati dalla stessa Ventura nei promo pubblicitari, ma uno di questi concorrenti pare sia già fuori dai giochi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi denunciano stalker: "Tre anni che ci minaccia”/ Pubblicati inquietanti audio

È delle ultime ore l’indiscrezione secondo la quale uno dei gieffini attesi nella Casa lunedì 29 settembre non farà più il suo ingresso. A lanciare lo scoop è Lorenzo Pugnaloni, che attraverso la sua pagina Instagram scrive: “Alcune fonti mi hanno riferito che è saltata la partecipazione di uno dei gieffini: Matteo Jonas Pepe. Come mai?”

Simona Ventura a Verissimo: "Mia madre era molto severa"/ "Orgogliosa dei miei figli, ho dato poche regole"

Matteo Jonas Pepe escluso dal Grande Fratello prima della partenza del reality? Cosa sta succedendo

Matteo Jonas Pepe è uno dei concorrenti che sono stati annunciati ufficialmente in vista della partenza del Grande Fratello. La notizia non è stata confermata dai canali ufficiali del reality, dunque resta al momento un’indiscrezione da prendere con le pinze. Oltre a Matte, i concorrenti finora annunciati sono Anita Mazzotta, Francesca, Giulio Carotenuto, Omer Elomari e Matteo Azzali. È molto probabile che gli altri nomi arriveranno nel corso della settimana, o si arriverà direttamente in puntata lunedì sera. E a proposito di novità, è delle ultime ore il dietrofront del Grande Fratello sul televoto, che non sarà più soltanto SMS ma anche attraverso l’App collegata al reality, seppure con nuove e rigide regole.