Grande fratello: Samira Lui strega l’ad Mediaset, Piersilvio Berlusconi/ Un gesto scatena le malelingue! 

Grande fratello, Samira Lui gode della stima di casa Mediaset!

Samira Lui strega l’ad delle reti Mediaset Piersilvio Berlusconi e si preannuncia tra le primedonne della TV nel 2024 al timone di La ruota della fortuna, per il gran dispiacere di Silvia Toffanin. É il gossip infuocato del momento, l’indiscrezione che trapela dai beninformati di Dagospia. La promozione nel cast de La ruota della fortuna per l’ex Grande Fratello, Samira Lui, scatena le malelingue di chi lascerebbe ipotizzare un coinvolgimento intimo di Piersilvio Berlusconi e la gieffina uscente dalla Casa più spiata d’Italia

O almeno questo é stando a quanto trapela dal sito: “Le malelingue sostengono che la “promozione” di Samira sia stata una decisione presa direttamente da PierSilvio Berlusconi. Chi la conosce, la descrive

come una “gnoc*a con la testa””. La soubrette uscente dal gioco della Casa del Grande Fratello, di cui si attendono i risultati del televoto corrente, non sarebbe insomma una pupa da esposizione. “Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al “GF vip’ si aspettavano che una bonazza di tali fattezze

scatenasse il delirio sentimentale nella

Casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Allo stato attuale la bella e brava Samira Lui risiederebbe a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, “e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio”.

S’infiamma il gossip su Piersilvio Berlusconi…

Secondo quanto si apprende dalla fonte, tuttavia, non sarebbe azzardata l’ipotesi che Piersilvio Berlusconi non abbia resistito al fascino della modella uscente del Grande Fratello, spingendosi alla scelta di promuovere Samira al timone della nuova edizione in arrivo di La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti. Questo, con tanto di un sospetto clamoroso, che vedrebbe Silvia Toffanin, attuale consorte dell’ad dell’azienda di produzione TV e streaming Mediaset, soffrire la curiosa stima di Piersilvio Berlusconi verso la modella dalla riccia e folta chioma.

E ad alimentare le malelingue sul sospetto coinvolgimento intimo in casa Mediaset, che aprirebbe ad un clamoroso presunto “triangolo”, inoltre, é un altro curioso particolare. In occasione del brindisi di rito di Natale, l’ad in casa Mediaset si é lasciato immortalare in un abbraccio in foto proprio con Samira Lui, nonostante la sua tendenza a mantenere un low-profile della sua vita privata e i legami professionali. Attorno ai due, sono ritratti inoltre i dipendenti del Biscione. Insomma, sembra proprio che l’ex Grande Fratello abbia stregato Mediaset. E chissà che non possa rivelarsi la nuova Belen Rodriguez, nel 2024!











