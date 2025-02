Guerra aperta tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Lo scorso giovedì, 14 febbraio, Mariavittoria ha nominato Alfonso, trovandolo cambiato negativamente rispetto ai primi mesi dentro la Casa. Secondo la 31enne, il giovane napoletano si è incattivito, perdendo quella simpatia e leggerezza che lo aveva caratterizzato all’inizio. Questa motivazione ha particolarmente infastidito il gieffino, che l’ha accusata di non aver coraggio di esporsi veramente nella Casa, mancando quindi di coraggio.

La discussione non si è fermata certamente lì, trascinandosi anche nei giorni successivi alla puntata. La tensione è poi scoppiata nella cena di San Valentino, quando gli autori hanno deciso di riunire in Tugurio le quattro coppie della Casa: Alfonso e Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria e Tommaso Franchi, Javier Martinez e Helena Prestes. Alfonso e Mariavittoria non se le sono mandate a dire, con quest’ultima che ha ribadito di trovarlo inacidito, accusandolo di essersi lasciato influenzare da Lorenzo. Al che, il 25enne partenopeo ha oltrepassato il limite, lasciandosi andare a delle frasi che hanno scatenato un’aspra polemica.

Alfonso D’Apice oltrepassa il limite al Grande Fratello: cos’ha detto a Mariavittoria Minghetti

“Non mi rivolgere la parola, basta! Perché una persona che mi dice ‘ti sgamo, ti affosso, ti asfalto’. Me lo hai detto un botto di volte”, ha esclamato Mariavittoria Minghetti, rivelando alcuni degli insulti ricevuti da Alfonso D’Apice. Quest’ultimo, però, non ha fatto un passo indietro, bensì ha rincarato la dose, dicendole: “Nun sto piazzann chiù, parla in italiano e non dire le brutte parole! Io valgo cento volte te. E non alzare la voce. Non abbaiare. Non ti rivolgere mai più così a me con queste parolacce. Sei una dottoressa, fai la donna educata. Con me è guerra persa”.

Una scena fuori luogo, che non è passata inosservata agli spettatori. Sui social, infatti, il video ha fatto il giro del web, suscitando una pioggia di critiche contro l’ex protagonista di Temptation Island. In tanti hanno ritenuto inaccettabile un atteggiamento del genere, chiedendo addirittura un provvedimento disciplinare contro di lui. Inoltre, questa non è la prima volta che l’inquilino usa parole del genere nei confronti di Mariavittoria. Di conseguenza, c’è chi crede che sia ora d’intervenire per mettere un freno. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire cosa succederà.