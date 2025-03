Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: effusioni hot al Grande Fratello e scatta la censura

Non ci sono dubbi sul fatto che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vivono il loro amore senza freni e senza censure nella Casa più spiata di Italia, ultimamente però si sono spinti un po’ troppo oltre. Nel bel mezzo della serata di carnevale si sono resi protagonisti di un siparietto molto spinto con delle effusioni coinvolgenti nel salone della Casa del Grande Fratello ben visibili non solo dagli altri concorrenti ma soprattutto dai telespettatori e le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti.

Tuttavia c’è molto di più perché di recente Alfonso Signorini ha lasciato intendere che è scattata la censura su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello (di recente attaccati da Iago Garcia): “Ci sono anche altre immagini, ma che non mando nemmeno in onda.” Nelle immagini che sono circolate in rete si vede Shaila Gatta che infila la mano sotto la camicia di Lorenzo che lo massaggia, in realtà non si è capito bene dove ma dai movimenti e dell’espressione di Spolverato sul web si sono fatte le ipotesi più disparate. Stando però alle parole di Alfonso Signorini tali immagini non sarebbero neanche le più gravi e spinte in quanto c’è ne sarebbero altre ancora più esplicite che il GF ha deciso di non mandare in onda.

Al di là della censura, chi non ha per nulla gradito il siparietto hot tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF è Caterina Collovati che è intervenuta nella puntata recente di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino attaccando la coppia: “Citiamo un po’ la scena di questi due, parlo di una cosa che addirittura la produzione si è astenuta dal mostrare in direttà” E subito dopo ha aggiunto che sono ‘impazziti totalmente’ che si sono lasciati andare ad effusioni nel salone ma con ‘cose molte volgari, spinte, veramente un qualcosa di grave, molto grave.’ Da parte sua invece Myrta Merlino ha tagliato corto dicendo che sono molto espliciti nel loro modo di dimostrare affetto.