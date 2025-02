È scattato il primo bacio tra Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello. Da diverse settimane, tra di loro è nata una complicità che non è passata inosservata agli occhi del pubblico. Nonostante gli incentivi da parte del programma e dello stesso Alfonso Signorini, però, i due inquilini hanno sempre chiarito di essere solamente amici, escludendo la possibilità di una futura relazione romantica. Tuttavia, ieri sera, sabato 22 febbraio, qualcosa è cambiato. Cos’è successo? Nel corso della serata, i concorrenti si sono divertiti tra balli e giochi, dovendo affrontare anche delle simpatiche penitenze.

Ad un certo punto, a Iago è toccato baciare un altro concorrente. Federico Chimirri ha subito proposto Stefania, con il supporto degli altri. Così, sulle note di una musica romantica, Iago non si è tirato indietro e si è avvicinato a Stefania per un bacio appassionato. Sebbene fosse solo un gioco, il bacio ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto per la durata sospetta e la reazione imbarazzata della Orlando. Tra gli applausi degli altri inquilini, Iago ha poi simulato una proposta di matrimonio a Stefania, sotto una finta Torre Eiffel.

Grande Fratello, primo bacio tra Stefania Orlando e Iago Garcia: ecco cos’è successo

Il video del bacio tra Stefania Orlando e Iago Garcia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando una miriade di reazioni. In tanti, infatti, sognano nella nascita di un amore tra di loro e questo bacio ha acceso ulteriormente le speranze. A detta di molti, tra i due c’è qualcosa di più di un’amicizia e, prima della fine del reality, potrebbe scoppiare la passione. In particolare, c’è chi crede che Stefania sia totalmente cotta dell’attore spagnolo e che stia aspettando solo un segnale da parte sua per farsi avanti.

Nel frattempo, anche il padre di Stefania sembra approvare questa possibile relazione. Pietro Orlando ha infatti commentato un tweet dell’account ufficiale del Grande Fratello sul televoto della settimana scrivendo: “Salvo Iago”. Un gesto che ha fatto pensare a molti che anche lui veda qualcosa di speciale tra sua figlia e l’attore spagnolo. Nonostante l’entusiasmo dei fan, però, i due continuano a ribadire di non voler iniziare nulla di romantico all’interno della Casa. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire se la situazione prenderà una piega diversa.