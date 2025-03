Grande Fratello, il battibecco tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Tensione nella casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due gieffini ancora una volta sono finiti a battibeccare nel reality di Canale Cinque. Tutto è nato dopo che un aereo ha iniziato a sorvolare i cieli di Cinecittà e che non è stato gradito pienamente dal modello. “S finalista e relazione, nessuna connessione” ha recitato lo striscione rivolto all’ex velina di Striscia la notizia, che è stata poi punzecchiata da Javier, al quale la Gatta ha risposto a tono soffermandosi su Lorenzo:

“Per me è stato un valore aggiunto, grazie a lui ho imparato un sacco di cose” ha ammesso l’ex velina di Striscia la notizia. A quel punto Shaila ha provato a leggere tra le righe il messaggio: “C’è un cuore, non è una ramanzina, ma una cosa positiva” le parole della concorrente del Grande Fratello.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, tensione al Grande Fratello: “Ora non voglio parlarne”

Il messaggio arrivato sopra la casa del Grande Fratello ha innescato nuove tensioni nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che nei giorni scorsi si erano riavvicinati con un bacio appassionato che sembrava aver rotto definitivamente le vecchie ruggini. Ma evidentemente le cose non sono andate così e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono nuovamente scontrati nel reality di Canale Cinque.

“Tu devi mettere in conto l’emotività di una persona” ha detto Shaila Gatta lamentandosi con Lorenzo Spolverato rimasto offeso dall’atteggiamento della fidanzata. “Il messaggio potrebbe significare che la settimana in cui abbiamo avuto questa cosa non abbiamo capito bene, forse è un consiglio da fuori, magari per loro questa cosa non si lega, adesso però non voglio parlare di noi, stai calma Shaila, poi ne parliamo, non è successo niente”

