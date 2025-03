Lorenzo Spolverato esagera ancora una volta nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello. In questi giorni, la tensione in Casa è alle stelle. Com’è noto, ci sono due gruppi definiti: da un lato, la fazione capitanata da Helena Prestes; dall’altro, quella guidata da Lorenzo Spolverato. Nell’ultima puntata del reality è scoppiato il caos quando il gruppo di Helena, Stefania Orlando, Javier Martinez, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti ha attaccato in massa Chiara Cainelli, accusandola di essere una profumiera e, tra le righe, una ‘poco di buono’. Vedendo Chiara in lacrime, Lorenzo è andato su tutte le furie, scontrandosi in maniera particolare con Stefania e Javier.

Stranamente, questa volta, Helena è rimasta più in disparte. Sebbene abbia comunque espresso dei commenti taglienti su Chiara, i suoi interventi non sono stati particolarmente accesi. Il giorno dopo la puntata, Chiara era ancora scossa da quanto accaduto, al punto che, al risveglio, Shaila l’ha trovata ancora in lacrime. Dopodiché, è andata in giardino per confrontarsi con i suoi amici. Ad un certo punto, si sono ritrovati a discutere del recente atteggiamento della brasiliana, trovandola più pacata rispetto al solito.

“Helena sc*pa tutto il giorno”: il commento di Lorenzo Spolverato scatena la bufera tra i fan del Grande Fratello

“No ma Helena è serena”, ha detto Chiara Cainelli, commentando l’ultimo periodo di Helena Prestes nella Casa. “Ed è serena perchè? Guarda quanti sconti riceve, poi sc*pa tutto giorno, dai… ma chi non sarebbe sereno?”, ha risposto Lorenzo Spolverato. “È vero”, ha commento Chiara ridendo. La frase non è sfuggita al popolo del web, che ha subito ripreso la scena, condividendola su tutti i social. Anche questa volta, Lorenzo è stato travolto da un’ondata di critiche, poiché in tanti hanno ritenuto inaccettabile parlare in questo modo dell’intimità di una donna.

Ultimamente, Spolverato sembra scatenato ogni giorno una polemica. A causa delle tensioni in Casa e della recente separazione da Shaila Gatta, il 28enne è più agitato che mai. Inoltre, sia lui che Shaila hanno più volte rimarcato una certa frustrazione per il trattamento imparziale che riceverebbero rispetto al gruppo ‘rivale’ della Casa. I due, infatti, sono costantemente ripresi e criticati da Alfonso Signorini in puntata, mentre sugli atteggiamenti della brasiliana si è spesso chiuso un occhio. Basti pensare che, dopo aver lanciato il famoso bollitore, le è stato permesso di rientrare in casa tramite un ripescaggio, un meccanismo mai usato prima nella storia del Grande Fratello.