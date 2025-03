Venerdì, 28 febbraio, il Grande Fratello ha organizzato una nuova gita fuori porta per gli inquilini. Questa volta, a poter uscire sono stati quasi tutti, tranne gli ultimi arrivati Mattia Fumagalli, Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta. Sui social ufficiali del reality, sono stati poi pubblicati dei video inediti della giornata, dove si vedono i gieffini giocare a golf e pranzare in un ristorante. A quanto pare, però, l’atmosfera non è stata del tutto serena. Una volta tornati in Casa, alcuni concorrenti hanno commentato quanto accaduto lontano dalle telecamere, parlando di un’accesa lite tra Shaila Gatta ed Helena Prestes.

“Ma quello che ha detto Helena fuori le telecamere ce lo siamo scordato? Tutti gli insulti? Non sa tenere un dialogo. Ha iniziato a dire tutte quelle parolacce, ad inveire con ‘m*rda cog*ione’. A me ha detto ‘Vaf*anc*lo a tua mamma’. E poi mi ha detto ‘non stai bene, hai problemi, vergognati’. Quando ha detto ‘fuck off a tua mamma’ non c’erano le telecamere. Ma poi mi ha abbaiato di nuovo”, con queste parole Shaila ha riassunto la lite con Helena ai suoi amici. “Sempre quando non ci sono le telecamere”, ha risposto Chiara Cainelli.

Lite furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta durante la ‘gita fuori porta’ organizzata dal Grande Fratello

Ma, com’è iniziata la discussione tra Shaila Gatta ed Helena Prestes? A quanto pare, mentre si trovavano sull’autobus, la brasiliana si è avvicinata alla coinquilina, dicendole che ha fatto bene a lasciare Lorenzo e a mettere al primo posto l’amor proprio. Tuttavia, la ballerina non ha affatto creduto alle sue buone intenzioni, accusandola di essere felice per la sua separazione e di averla voluta provocare, dato che in precedenza non si era mai interessata al suo benessere. Da lì, sarebbe iniziata una lite furiosa, durante la quale la Prestes avrebbe perso le staffe.

A quanto pare, Stefania Orlando sarebbe persino intervenuta per calmare la coinquilina, pur continuando a sostenerla e a prendere le sue difese. Difatti, secondo la conduttrice e Mariavittoria Minghetti, Shaila si sarebbe offesa inutilmente, dando vita ad una discussione evitabile e rovinando la giornata per tutti. Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, invece, hanno concordato con la versione dell’ex velina, ritenendo eccessiva la reazione di Helena. A questo punto, chissà se il Grande Fratello deciderà di mostrare i video dello scontro, permettendo così agli spettatori del reality di vedere con i propri occhi quanto accaduto.