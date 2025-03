Dopo Iago Garcia e Anna Pettinelli, adesso un altro volto noto dei reality si è schierato in difesa di Stefania Orlando al Grande Fratello. Di chi si tratta? Di Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 5. Selvaggia ha commentato un post della pagina Instagram giuseppeporro.it, in cui è stato riportato lo “scherzo” di Lorenzo a Stefania, ovvero di quando è saltato sul suo letto con tutte le scarpe. “Comunque fanno pena queste persone. Di una maleducazione allucinante lui e la sua fidanzatina”, ha scritto nei commenti.

L’influencer non ha avuto peli sulla lingua e ha attaccato duramente il modello milanese, considerando anche il rapporto che la lega a Stefania. Le due, infatti, hanno convissuto durante il GF Vip 5, un’edizione che è rimasta realmente nel cuore di molti spettatori. Nonostante Selvaggia sia rimasta nella Casa per poco tempo, tra lei e Stefania si era comunque creato un bel rapporto. Anche per questo, ha voluto prendere le difese della conduttrice. In ogni caso, è probabile che il suo pensiero prescinda dal rapporto con la Orlando, ma si basi principalmente su un’indignazione generare per i comportamenti del gieffino.

Dopo i ripetuti atteggiamenti fuori luogo di Lorenzo nei confronti di Stefania, l’ex vippona Selvaggia Roma è voluta intervenire in difesa della sua ex coinquilina Stefania. Ma, l’influencer non ha attaccato solo Lorenzo, bensì anche la sua ormai ex fidanzata Shaila Gatta. In questi mesi, la ballerina si è spesso beccata critiche “di riflesso” a causa dei comportamenti controversi di Lorenzo, considerando il fatto che, nonostante tutto ciò che è successo, la ballerina continua a supportarlo e a restare al suo fianco. Difatti, sebbene si siano lasciati sulla carta, i due passano la maggior parte del tempo insieme, ritenendosi ancora “complici” nel gioco.

Una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello, però, entrambi avranno delle brutte sorprese. Da settimane, infatti, Lorenzo è al centro delle critiche, con numerosi spettatori (e non solo) che chiedono a gran voce la sua squalifica. Addrittura, è intervenuto persino il Codacons, ritenendo inaccettabile che un personaggio del genere si trovi ancora in televisione. Anche se questa sera, giovedì 13 marzo, Stefania dovesse essere eliminata, restano pochi dubbi su chi il pubblico generalista preferisca realmente.