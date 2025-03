Grande fratello: anticipazioni semifinale 24 marzo 2025

Oggi, lunedì 24 marzo 2025, in prima serata, canale 5 trasmette la semifinale del Grande Fratello che, in onda dallo scorso 16 settembre, ha accolto 32 concorrenti di cui nove sono ancora ufficialmente in gioco e pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare un posto nella finalissima del 31 marzo a cui sono sicuri di partecipare Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La penultima puntata del reality show, condotta da Alfonso Signorini con la presenza in studio delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e della commentatrice del web Rebecca Staffelli promette scintille e nuove emozioni. La prima emozione la regalerà l’esito del televoto attualmente aperto.

Chi sono Annalisa e Filippo, genitori Giglio al Grande Fratello/ La passione in comune con il fratello Andrea

Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto per l’eliminazione Giglio, Chiara Cainelli e Helena Prestes: chi tra i tre lascerà definitivamente la casa rinunciando al sogno della finale? Nel corso della puntata, poi, ci sarà un altro televoto flash che, probabilmente, decreterà il quarto finalista e un altro eliminato.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello?/ I "fandom" e non solo: gli indizi che potrebbero condannarla

Grande Fratello: sorprese per Chiara Cainelli e Helena Prestes?

Ultimi confronti tra i concorrenti e nuove sorprese nella semifinale del Grande Fratello che farà chiarezza sui rapporti tra i concorrenti. Spazio, così, ad un confronto tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta che, in settimana, ha preso le distanze dall’ex Miss Italia non avendo gradito il suo atteggiamento nei confronti di Lorenzo Spolverato. Shaila ha detto apertamente a Zeudi tutto ciò che pensa ma dopo un primo confronto, le due non hanno più avuto modo di parlarsi. Non è da escludere neanche un confronto con Chiara Cainelli che, dopo essersi riappacificata con Zeudi, ha più volte dichiarato che Shaila non arriverà in finale.

Chiara Cainelli, dubbi su Lorenzo Spolverato al Grande Fratello/ "Capisco Alfonso, forse sta giocando"

Non mancherà, poi, il punto sulle coppie: da una parte ci sono Javier Martinez e Helena Prestes che, dopo un momento di crisi, si sono riavvicinati ritrovando la serenità. Dall’altra parte, poi, ci sono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che, dopo un confronto tra lacrime e scuse, hanno deciso di riprovarci ed ora sono nuovamente inseparabili. Non mancheranno, inoltre, le sorprese: pur non essendoci l’ufficialità, potrebbero arrivare Alfonso D’Apice per Chiara e Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello sarà lunga e tutta da seguire. Per farlo in tv basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. Chi, invece, desidera seguire la penultima puntata del reality show in diretta streaming può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione. Con Mediaset Infinity si può seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti e rivedere le clip della serata e delle precedenti puntate.