Lorenzo Spolverato esagera ancora una volta al Grande Fratello. La puntata andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, è stata particolarmente complicata per il 28enne. Prima, è stato “sbugiardato” da Alfonso Signorini, mostrando un video che dimostra come, effettivamente, Lorenzo abbia cercato di convincere la fidanzata Shaila Gatta a flirtare con Emanuele Fiori per creare una dinamica. Inoltre, ha avuto un confronto in studio con Alfonso D’Apice, il quale l’ha accusato di aver voluto creare un triangolo con Shaila e Chiara Cainelli solo per avere clip. Come se non bastasse, durante la pubblicità, il 28enne si è scagliato contro il gruppo di Helena Prestes, per l’accanimento avuto in diretta nei confronti di Chiara.

Mattia Fumagalli torna al GF e riabbraccia Javier Martinez dopo l'eliminazione/ "L'ultimo mio desiderio!"

In particolare, Lorenzo ha attaccato duramente Stefania Orlando e Javier Martinez, arrivando ad un acceso confronto faccia a faccia con quest’ultimo. L’argentino ha insinuato che il 28enne fosse infastidito solamente per i fischi ricevuti dal pubblico, provocando la furiosa reazione di Lorenzo. La tensione è salita a tal punto che gli altri inquilini sono dovuti intervenire per separarli. Subito dopo la diretta, Lorenzo era ancora piuttosto nervoso, lasciandosi andare ad un’espressione controversa contro Javier.

Javier Martinez contro Chiara Cainelli: "Mi dai del montato"/ Shaila attacca: "Dici parolacce di nascosto"

Lorenzo Spolverato esagera con Javier Martinez: tensione alle stelle dopo la puntata del Grande Fratello

A seguito della fine della diretta del Grande Fratello trasmessa ieri, giovedì 6 marzo, Lorenzo si è inizialmente isolato, non parlando neanche con l’ormai ex fidanzata Shaila Gatta. Successivamente, è ricomparso in zona bagno, attirando subito l’attenzione degli spettatori. Cos’è successo? Dopo aver sentito la voce del confessionale chiamare Javier, Lorenzo ha esclamato: “Marcisci co**ione“. Sebbene fosse notte fonda, ad alcuni telespettatori non è sfuggita questa scena. Difatti, il video ha fatto il giro del web e in poche ore si è scatenata una feroce polemica contro il modello milanese.

Alfonso D'Apice deluso da Javier Martinez: "Offese pesanti verso Chiara"/ "Queste cose mi fanno male..."

Ultimamente, Lorenzo ha avuto molti atteggiamenti discutibili. Solo pochi giorni fa, ha avuto una lite accesa con Shaila, arrivando a darle della “m*rda” e a lanciare cuscini e altri oggetti per sfogarsi. Anche dopo la rottura con la ballerina, però, le acque non si sono calmate. La situazione con il gruppo “rivale” della Casa è ormai insostenibile e il gieffino non perde occasione per accendere discussioni. Nonostante sia già in finale, c’è chi chiede al Grande Fratello un serio provvedimento contro di lui. Alfonso Signorini e gli autori del programma decideranno di sanzionare Lorenzo? Non resta che attendere per scoprirlo.