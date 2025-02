Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 24 febbraio, in Casa è scoppiata una forte discussione. Gli inquilini si sono ritrovati tutti insieme in cucina, confrontandosi su quanto accaduto in diretta. Prima, Mattia Fumagalli si è scontrato con il gruppo formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, il quali l’hanno accusato di averli giudicati senza neanche provare a conoscerli. D’altro canto, c’è stato un confronto anche tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, provocando il fastidio di Helena Prestes. Come se non bastasse, è poi scoppiata una discussone tra Shaila e Javier.

Vedendo l’argentino difendere Helena e accusare Zeudi, la ballerina è intervenuta facendo notare che anche Helena, proprio come Zeudi, per un periodo ha avuto il ‘piede in due scarpe’. “Scusa ma tu sei consapevole che Helena sia entrata dicendo a Zeudi ‘sono entrata per te’, si sono baciate con la lingua e poi alla fine si è buttata su di te? Ma non si vede questa cosa?”, con queste parole Shaila ha incalzato Javier. Quest’ultimo, però, ha precisato che le due situazioni sono diverse, dato che, da parte della Prestes, non ci sarebbe mai stato un vero sentimento per l’ex Miss Italia.

Scontro tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello: cos’è successo

Dopodiché, Javier Martinez ha cercato di portare un po’ di leggerezza nella discussione, lasciandosi andare a battute provocatorie. Ma, Shaila Gatta non è certamente rimasta in silenzio, dicendogli: “Javier ora fai il simpatico, ma non hai mai parlato”. “Ancora con questa storia, se fosse così mi avrebbero cacciato prima no?”, ha quindi risposto il pallavolista. “Piacerai per altro, ma hai fatto tre televoti in cinque mesi”, ha replicato l’ex velina. Effettivamente, la ballerina non ha tutti i torti, dato che, rispetto a lei ed altri concorrenti veterani, l’argentino ha dovuto affrontare poche nomination.

Sebbene siano passati quasi quattro mesi dalla fine del loro flirt, Javier e Shaila non sembrano proprio trovare un punto d’incontro, finendo puntualmente a discutere. Nonostante lo scontro, però, la mattina successiva l’ex allieva di Amici ha comunque dato il buongiorno al coinquilino, che ha risposto ironicamente dicendo: “Buongiorno strega”. A questo punto, non resta che attendere per capire se, nella prossima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini metterà a confronto i due gieffini in un faccia a faccia.