Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta sta risistemando la sua vita. La ballerina è tornata a casa e dopo tanti mesi passati chiusa negli studi di Cinecittà dove il reality show viene girato, ne sta approfittando per godersi un po’ la normalità. Da martedì mattina, poi, avrà anche un altro impegno, ma non una brutta incombenza, bensì un pensiero positivo al quale trovare spazio nella sua vita. Parliamo di Lorenzo Spolverato, arrivato fino alla finalissima del Grande Fratello. Il modello milanese sogna la vittoria e Shaila, che con lui ha vissuto all’interno della casa un’intensa storia di amore, anche se spesso conflittuale, farà senza dubbio il tifo per lui.

In attesa di sapere se riuscirà o meno a vincere, la ballerina starà sicuramente pensando a come sarà la sua vita con Lorenzo Spolverato. Riusciranno i due a superare gli attriti che hanno avuto nella casa? E a far coincidere le rispettive vite? Questo lo vedranno solamente una volta insieme, fuori dalla casa. Il loro amore, nato davanti alle telecamere, sarà così forte da resistere anche fuori e riusciranno i due a capire come portare avanti la loro storia? Shaila, a quanto pare, ci starebbe già provando. La ballerina, infatti, ha già mosso i primi passi verso Lorenzo, sentendo la mamma.

Shaila Gatta, chiacchierata con la mamma di Lorenzo Spolverato: “Lunga telefonata”

Come raccontato da Amedeo Venza, esperto di gossip e social, riprendendo la collega Deianira Marzano, Shaila Gatta avrebbe scritto alla mamma di Lorenzo e l’avrebbe chiamata. Le due avrebbero chiacchierato a lungo, scambiandosi sicuramente ricordi, aneddoti, opinioni e pareri su Spolverato, in gara al Grande Fratello e in attesa di sapere se sarà lui il vincitore.

Le due, nell’occasione, avrebbero avuto modo di conoscersi anche meglio: Shaila avrà aperto il suo cuore alla mamma del ragazzo del quale si è innamorata nella casa del Grande Fratello? Sicuramente ci sarà stata occasione di confidarsi e di lasciarsi conoscere meglio, facendosi apprezzare dalla sua futura suocera. La loro viene infatti descritta come una “lunga telefonata”: questo lascia pensare che ci siano stati più argomenti toccati dai due.

Shaila Gatta telefona alla mamma di Lorenzo Spolverato: c’è un precedente?

Di una telefonata intercorsa tra Shaila Gatta e la mamma di Lorenzo Spolverato, aveva già parlato qualche giorno fa sempre Deianira Marzano. La chiacchierata della quale si è parlato nella giornata di domenica sarebbe nuova rispetto a quella di quattro giorni prima? Probabilmente sì, visto che ne è stata data notizia nuovamente. Dunque non sarebbe stata solo una la chiamata tra le due donne e questo testimonierebbe la volontà di far funzionare le cose con il modello milanese una volta che questo uscirà dalla casa.

“Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli” scriveva solo pochi giorni fa l’esperta di gossip. Tra le due donne, dunque, la conoscenza proseguirebbe e sicuramente la mamma di Lorenzo Spolverato sarà stata felice di ricevere la telefonata (o più di una) dalla ragazza che suo figlio ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello, innamorandosi di lei. Ora bisognerà capire se la loro storia d’amore andrà avanti o meno: come ha avuto modo di confermare Yulia Bruschi, l’intenzione di continuare la conoscenza c’è tutta, da parte di entrambi. Il resto lo deciderà il tempo e la voglia di venirsi in contro.