Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono volati stracci. La loro storia ha subito un’ennesima frattura dopo l’ultima discussione. La concorrente del Grande Fratello ha espresso tutto il suo rammarico per non avere mantenuto con lui solo un legame di amicizia, ritenendo che il ragazzo non sia pronto ad avere una relazione stabile e duratura: “Credo che lui come coppia non sia pronto né predisposto”.

L’ex Velina di Striscia si è confidata con Jessica Morlacchi. Quest’ultima le ha fatto notare che “quando si vive un amore, la Casa ti fa un grande sconto perché fuori non l’avresti vissuto in questo modo”, non mancando di sottolineare quanto il contesto del reality amplifichi le emozioni.

Durante la conversazione avuta con Shaila, Jessica non ha nascosto il suo punto di vista su Lorenzo Spolverato. Per la finalista dell’attuale edizione, il gieffino ha un modo di amare molto particolare, mettendo se stesso al primo posto, un atteggiamento che potrebbe risultare più adatto a un amore giovanile che a una relazione matura.

La Gatta, d’altra parte, sembra non essere più disposta a tollerare questa dinamica, convinta che non sia solo una questione di carattere forte, ma anche di immaturità emotiva. “È fissato su questo amor proprio”, ha confessato, mettendo in luce un aspetto che per lei risulta difficile da gestire. La loro relazione, ormai logorata dai continui contrasti, potrebbe aver raggiunto un punto di non ritorno?

Lorenzo Spolverato e la gelosia di Shaila Gatta: un amore a rischio fuori da GF

Lorenzo Spolverato ha cercato di chiarire la situazione con Chiara Cainelli, individuata come possibile minaccia della crescente distanza con Shaila: “Ho bisogno di sapere se mi vuoi bene e se mi sei amico, ho bisogno di sapere cosa ha detto, lei nega l’evidenza”.

Chiara, al centro di una polemica per una frase choc su Helena, ha tentato di spiegare che la gelosia della ballerina non riguarda una semplice rivalità, ma la percezione di un’attenzione squilibrata nel rapporto con il fidanzato.

Il giovane milanese è rimasto fermo nella sua convinzione: il malessere della sua compagna, che ha minacciato di abbandonare il reality, pare essere legato proprio alla sua amicizia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.