Tra gli episodi più discussi della puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo 2025, l’incontro tra Shaila Gatta e sua madre Luisa non è passato inosservato. La serata ha inoltre visto Alfonso Signorini intervenire sulla presunta richiesta avanzata da Lorenzo Spolverato mesi fa all’ex Velina di Striscia di creare un triangolo amoroso, ma la ballerina napoletana non ha gradito l’atteggiamento assunto nei suoi confronti. Le accuse rivolte agli Shailorenzo, ormai lasciati, non si placano e continuano a trovarsi al centro delle polemiche. Nel corso della notte si è lamentata per le dinamiche che, a suo dire, penalizzerebbero alcuni concorrenti a vantaggio di altri.

Inizialmente convinta che Alfonso Signorini l’avesse difesa in diretta tv, dopo aver tentato di smascherarare Javier, Shaila Gatta ha discusso prima con Chiara Cainelli e poi con Zeudi di Palma. Le concorrenti, però, l’hanno subito corretta, facendo notare che il conduttore del Grande Fratello aveva minimizzato le parole di Martinez, affermando che in casa sua si sentirebbero espressioni ben peggiori. Questa osservazione ha mandato su tutte le furie la napoletana avanzando accuse sul reality show di adottare due pesi e due misure: “Ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte!” La delusione e la rabbia hanno preso il sopravvento, con la concorrente che si è detta stanca di subire critiche e attacchi continui.

Alfonso Signorini ha messo in difficoltà Lorenzo e Shaila. Nonostante la clip come prova tangibile, la coppia ha finto di non ricordare il piano per creare un triangolo amoroso con Emanuele Fiori. A quel punto, il padrone di casa del reality si è sentito preso in giro asserendo: “Avete perso la faccia!” Inoltre si è detto senza parole per l’atteggiamento assunto in merito a questa caduta di stile. L’episodio ha diviso il pubblico: soprattutto i fan si chiedono perché gli autori abbiano deciso di affrontare la questione dopo quattro mesi dell’accaduto e non prima.