Shaila Gatta è una furia contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Fino a pochi giorni fa, le due gieffine formavano un trio di amiche con Chiara Cainelli, al punto da essere ribattezzate da Alfonso Signorini come le “super chicche”. Da un paio di giorni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Dopo aver visto Zeudi escludere Lorenzo Spolverato a una partita a biliardino, Shaila ha iniziato ad avere dubbi sulla personalità di Zeudi. Il motivo? Essendosi sempre mostrata come una persona che predilige il “quieto vivere” in Casa, non ha compreso questo suo atteggiamento verso Spolverato.

Shaila Gatta e Chiara Cainelli 'schierate' al Grande Fratello contro Zeudi?/ "È incoerente"

Successivamente, l’ex Miss Italia ha anche litigato con Chiara Cainelli e Giglio, che l’avevano accusata di essere stata immatura con Lorenzo. Al che, la ballerina è rimasta ancora più spiazzata da queste reazioni, non riconoscendo la Zeudi che aveva conosciuto. Come se non bastasse, il giorno dopo, Shaila ha fatto pace con il fidanzato e, da allora, ha iniziato a prendere ancora di più le sue difese. La situazione è infine degenerata giovedì sera, 20 marzo, quando l’ex velina ha definito Zeudi una giocatrice che sfrutterebbe le sue amiche per andare avanti nel gioco.

Grande Fratello, autogol di Shaila: il ritorno con Lorenzo potrebbe costarle la finale/ Rivolta fan di Zeudi

Shaila Gatta furiosa con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cos’ha detto

Dopo due giorni di silenzi e frecciatine, Shaila Gatta e Chiara Cainelli si sono ufficialmente scagliate contro Zeudi Di Palma. Dopo non aver già apprezzato il suo atteggiamento nei confronti di Lorenzo Spolverato, sono poi andate su tutte le furie vedendola scherzare e giocare serenamente con Helena Prestes e Javier Martinez. Ricordiamo che, nella puntata di lunedì 17 marzo, Helena e Zeudi hanno avuto una lite durissima e la brasiliana l’ha addirittura accusata di strumentalizzare la sua bisessualità per andare avanti nel gioco. Al che, Shaila e Chiara avevano preso le difese dell’ex Miss Italia, la quale aveva giurato di non parlare mai più alla Prestes.

Shaila Gatta punge Helena al Grande Fratello: "Javier innamorato di una stratega"/ "Lei vuole la vittoria e…"

Dunque, vedendola di nuovo vicina ad Helena, Chiara ha esclamato: “Ho sbagliato persona. Mi sento presa in giro, tanto. Sono inca**ata con me stessa. Guarda come me la prendo nel sedere ed esco, perché ho avuto il prosciutto sugli occhi”. Successivamente, Shaila ci è andata ancora più pesante, dicendole: “Ti dico una cosa a oggi penso che Zeudi sia molto più giocatrice che tua amica, e tu sei uno strumento per lei perché l’amicizia è un’altra cosa. L’ho rivalutata come persona, non mi piace”. Insomma, il trio sembra essersi completamente sfasciato. Zeudi e Shaila riusciranno a parlare prima della semifinale del Grande Fratello? Chissà…