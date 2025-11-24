Shaila Gatta svela le sue preferenze nella nuova edizione del Grande Fratello: ecco perché è dalla parte di Omer

Shaila Gatta è stata senza dubbio una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello. Grazie al suo carattere pungente, la rivalità con Helena Prestes e la travagliata storia d’amore con Lorenzo Spolverato, ha intrattenuto il pubblico per mesi, arrivando fino alla semifinale. Il ritorno alla realtà, però, è stato molto duro per lei, essendosi trovata a far fronte alla pioggia di critiche ricevute a causa dei comportamenti avuti nella Casa. Infatti, da una parte Shaila ha conquistato un grande seguito di fan che continuano a sostenerla con affetto; dall’altra, però, si è attirata anche molti haters, e alcune loro critiche le hanno lasciato segni profondi.

Shaila Gatta festeggia 29 anni: Zeudi Di Palma unica ex GF invitata/ La reazione di Lorenzo Spolverato

Ad ogni modo, con il passare dei mesi, l’ex velina è riuscita a riprendere in mano la propria vita, non avendo paura di replicare a tono ai messaggi d’odio che riceve. A tal proposito, si è sentita identificata con uno dei protagonisti dell’attuale edizione del GF, ovvero Omer Elomari. Quest’ultimo, negli ultimi giorni, è finito al centro di una forte polemica a seguito del cosiddetto “boxer-gate” e, a sorpresa, Shaila ha preso le sue difese.

Lorenzo Spolverato a pranzo con un bodyguard: l'ex GF risponde alle critiche/ "Non l'ho scelto io, la verità"

Shaila si schiera dalla parte di Omer: cosa pensa dell’attuale Grande Fratello

In una diretta TikTok, Shaila Gatta ha dichiarato di fare apertamente il tifo per Omer al Grande Fratello, ritenendo eccessive le critiche ricevute recentemente per i suoi comportamenti. “Che pesantezza questo Paese di criticoni. Lui ha fatto bene, si è scocciato e con quel gesto ha solo detto “fatevi i fatti vostri”. lo tifo Omer, mi piace, un po’ sottone, però ha carattere. Ora avrà tutti contro, perché non valgono da soli e hanno solo queste dinamiche”, ha detto la ballerina, senza peli sulla lingua.