Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono risentiti dopo il Grande Fratello: cosa si sono detti

Dopo la brusca rottura in diretta durante la finale del Grande Fratello in cui lei lo accusava di averla manipolata e di aver influenzato negativamente il suo percorso e lo scambio infinito di frecciate e accuse, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono rivisti nelle scorse ore. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano ai microfoni di Lollo Magazine. “Shaila e Lorenzo si sono scritti, ma i messaggi sono stati freddi” ha rivelato la Marzano.

Helena Prestes e Javier Martinez a Temptation Island? Fioccano i rumor/ Nuovo programma con Shaila Gatta?

E subito dopo l’esperta di gossip ha aggiornato tutti sugli ultimi sviluppi nella storia tra Shaila e Lorenzo. L’ex Velina è molto amareggiata e pentita per come è uscita dal Grande Fratello, non per la fine della sua storia d’amore con Lorenzo. I due non si sono ancora incontrati di persona. E poi ancora sempre nell’intervista al magazine di Lorenzo Pugnaloni, Deianira Marzano ha rivelato che Spolverato tiene ancora a Shaila e che vorrebbe avere almeno un confronto con lei, confronto che al momento non ci sarà perché lei è andata a Milano.

Zeudi Di Palma, confessione dopo il GF: "Io paladina LGBT, ho un seguito importante"/ "Cos'ho deciso di fare"

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato torneranno insieme? L’indiscrezione: “Non è finita”

La scelta di Shaila di lasciare Lorenzo in diretta tv ha scatenato violente reazioni e critiche. I fan si sono divisi e indignati e molti l’hanno attaccata duramente accusandola di aver gestito male la situazione, ma sono andati anche oltre con offese ed insulti. E Shaila poco dopo è apparsa molto provata sui social spiegando di non stare bene né fisicamente né mentalmente. In quell’occasione, sorprendentemente, Lorenzo era intervenuto sui social per difenderla e successivamente in un’intervista a Chi ha rivelato di essere ancora innamorata dell’ex Velina di Striscia la notizia e che forse non tutto è finito tra loro. E dello stesso avviso è anche Deianira Marzano: “Dopo questo periodo di distacco potrebbero tornare insieme. Erano davvero una bella coppia.” Insomma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato torneranno insieme?