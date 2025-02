Shaila Gatta si scaglia di nuovo contro Helena Prestes al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda lunedì, 24 febbraio, la brasiliana è stata la prima concorrente donna scelta dagli altri inquilini per il televoto per la finalista. Da lì, è partita una catena: la Prestes ha scelto Amanda Lecciso, che a sua volta ha optato per Stefania Orlando, la quale è infine andata su Jessica Morlacchi. A quel punto, Shaila ha accusato Helena di aver evitato lo scontro diretto con lei per paura di affrontarla e di essere stata codarda. Secondo la ballerina, entrambe, essendo tra le protagoniste più rilevanti di quest’edizione, avrebbero meritato di sfidarsi per un posto in finale.

Shaila e Lorenzo Spolverato fingono al GF? Mattia Fumagalli svela tutto/ Signorini sconvolto: "Molto grave"

Dal canto suo, Helena ha spiegato di aver fatto una scelta dettata dal cuore, preferendo salvare Amanda Lecciso, una sua grande amica che le è stata molto vicina negli ultimi mesi. Una volta rientrata in salone, Shaila si è confrontata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, sottolineando come, in realtà, abbia già battuto la sua rivale. Più di un mese fa, infatti, l’ex velina aveva vinto contro Helena al televoto, eliminandola dal gioco. Tuttavia, grazie ad un ripescaggio, la brasiliana ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa.

Nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi al Grande Fratello, parla Beatrice Luzzi/ "Le ha fatto un regalo"

Shaila Gatta attacca Helena Prestes al Grande Fratello: “Perché non mi ha scelto per il televoto per la finalista”

“Con lei andammo in studio e poi era uscita perché già l’ho eliminata, poverina”, ha detto Shaila Gatta commentando la scelta di Helena Prestes di non sfidarla al televoto per la prima finalista. “Lei disse ‘io se devo vincere vado dritta per la mia strada e non m’importa degli altri’, quindi va con loro perché sa che sono deboli”, ha poi aggiunto la ballerina. Al che, Zeudi si è trovata d’accordo con il ragionamento della coinquilina, commentando con un semplice “Brava“. Ma, l’ex Miss Italia non è l’unica a pensarla come l’ex allieva di Amici.

Grande Fratello, mamma Zeudi sbotta: "Mai invalidare la sessualità"/ La lettera del coming out della figlia

Sui social, molti ritengono che Helena non abbia scelto Amanda e Stefania per amicizia, ma piuttosto perché le considera concorrenti più deboli e quindi più facili da battere. Anche Jessica Morlacchi e Cesara Buonamici hanno sottolineato come Shaila meritasse di giocarsi un posto in finale, considerando che è nella Casa da cinque mesi ed è una delle protagoniste assolute di quest’edizione. Ad ogni modo, alla fine, a spuntarla è stata Jessica, mentre Helena non è comunque riuscita a conquistare il titolo di prima finalista del Grande Fratello.