La Casa del Grande Fratello è ufficialmente spaccata in due. Nelle ultime settimane, si è spesso parlato della presenza di un “branco” contro Helena Prestes. Tuttavia, sono molti gli inquilini a supportarla e stare al suo fianco. Tra questi, spiccano Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Iago Garcia e Federico Chimirri. Il gruppo “rivale”, invece, è formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice. A farne le spese in questa faida sono i cosiddetti neutrali, come Mariavittoria Minghetti, che è stata criticata da Shaila e Lorenzo per la sua scelta di non schierarsi.

Ieri, 12 febbraio, la 31enne romana ha avuto una forte discussione con gli “Shailenzo”, mettendo a serio rischio la loro amicizia. Ad assistere alla lite con i popcorn in mano è stato il gruppo capitanato da Helena, che ha addirittura festeggiato intonando il coro “Una di noi” rivolto a Mariavittoria. Un atteggiamento considerato da molti infantile e che ha scatenato la dura reazione di Shaila. La ballerina si è infatti sfogata con Chiara Cainelli, accusandolo proprio i suoi “nemici” di fare branco contro di lei e attaccando ancora una volta Stefania e Amanda.

“Mi giro e c’erano tutti che cantavano. Gente di 70 anni che veramente dovrebbe andare in pensione. Questo è branco, non vedevano l’ora. Mariavittoria ha litigato con noi e tutti quanto lì a festeggiare. Ma è una vergogna, è stata una scena pietosa. Voi state godendo, volevo vedere se l’avessimo fatto noi. Stefania e Amanda che hanno placcato subito Mattia…”, ha commentato Shaila amareggiata. Al che, Chiara Cainelli si è detta completamente d’accordo con il giudizio dell’amica, trovando imbarazzante l’atteggiamento degli altri inquilini.

“In questa Casa ci sono adulti che si comportano da ragazzini e ragazzi che si comportano da adulti. Questo è branco, è vergognoso. Sai perfettamente che una persona ci sta male e ha litigato con un’amica, non è per niente bella questa cosa”, ha commentato Chiara. Tra l’altro, in settimana, l’ex corteggiatrice ha avuto un duro scontro proprio con Stefania, accusandola di essere una ruffiana. Probabilmente, questa sera, giovedì 13 febbraio, i due gruppi si affronteranno in diretta durante la puntata del Grande Fratello, promettendo scintille e colpi di scena.