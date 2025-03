Shaila Gatta lancia una frecciata contro Lorenzo Spolverato o Helena Prestes? Post fa discutere

Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Shaila Gatta è costantemente al centro dell’attenzione per i suoi post criptici ed i suoi messaggi le dichiarazioni che ha rilasciato contro gli altri inquilini della Casa e soprattutto sul suo ‘fidanzato’ Lorenzo Spolverato. La storia d’amore tra i due, infatti, pare sempre di più giungere al capolinea. E nel frattempo nelle scorse ore un messaggio condiviso sul suo canale Instagram che continua a far discutere. Scendendo nel dettaglio l’ex Velina ha pubblicato un post con una serie di emoji che sembrerebbero richiamare il celebre detto ‘Quando il gatto non c’è i topi ballano’ ma a chi è rivolta?

Molti utenti social sono convinti che la storia pubblicata sul suo canale Instagram da Shaila Gatta è una frecciatina legata ai concorrenti del Grande Fratello e si sono sbizzarriti con le teorie su a chi possa essere rivolta. Secondo molti è una frecciata per Chiara Cainelli, la giovane infatti in quest’ultimi giorni si è avvicinata molto a Lorenzo scatenando la gelosia dell’ex Velina. Secondo altri, invece, la destinataria del post è Helena Prestes sua storica ‘nemica’ altri invece sostengono che Shaila Gatta ha lanciato una frecciata contro Lorenzo Spolverato. Da quando è uscita, infatti, si rincorrono rumor che tra i due la situazione non è dei migliori.



Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Shaila Gatta è finito al centro del gossip e su di lei si dice tutto e il contrario di tutto. Secondo alcune indiscrezioni pare che sia rimasta molto male di tutte le critiche e gli attacchi ricevuti e che stia riflettendo sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Secondo altri, invece, tra i due non c’è nessun problema anzi, lei avrebbe sentito anche la mamma del modello milanese. Tuttavia l’assenza di Shaila dai social nelle ultime ore continua ad alimentare le voci di crisi tra i due.



Stando a quanto si mormore pare che Shaila Gatta sia pronta a lasciare Lorenzo Spolverato nella puntata di questa sera del Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni proprio nella diretta finale che decreterà il vincitore ci sarà un confronto tra i due e, sempre stando ad indiscrezioni, Shaila starebbe riflettendo sul suo rapporto con il modello milanese e su che direzione far prendere alla loro storia d’amore.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ancora al centro del gossip: ultime indiscrezioni

Nel frattempo, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano ci sarebbe stato una telefonata tra Shaila Gatta e la mamma di Lorenzo Spolverato e sembra che i rapporti tra le due siano ottimi e cordiali: “Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli.” ha spifferato la Marzano, sarà davvero così? O questa sera durante la puntata finale del Grande Fratello ci sarà un colpo di scena?