Shaila Gatta è profondamente delusa che il pubblico non l’abbia scelta come finalista del Grande Fratello preferendola a Zeudi Di Palma. Un sentimento che non ha nascosto negli ultimi giorni e non l’ha fatto neanche nel corso della puntata del reality show di giovedì 13 marzo 2025.

Ancora una volta, la ballerina ha spiegato di avere capito che la sua storia d’amore con Spolverato si è trasformata in un’arma a doppio taglio e ha messo in ombra se stesso per favorire e far emergere il milanese. La giovane, dunque, sente di avere sprecato una bella occasione perché si è concentrata solo su di lui.

Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, torna la pace dopo la lite?/ "Mi hai messa in difficoltà con..."

Shaila Gatta apre gli occhi al Grande Fratello: “Io sovrastata da Lorenzo”

Ancora pochi giorni e calerà il sipario su questa edizione dimenticabile del GF. Shaila Gatta ha fatto una lunga riflessione sul suo percorso e ad Alfonso Signorini ha spiegato che il suo difetto nella vita è sempre stato quello di mettere gli altri al primo posto.

Zeudi Di Palma approfitta di Helena Prestes al GF? Fan: "La sta sfruttando"/ E Shaila Gatta trema

Poi ha confessato di essere stata sovrastata da Lorenzo Spolverato: “Ho dovuto comprendere e sono arrivata a un punto in cui mi sono detta che devo ricordare chi sono… Io sono Shaila e non sono la fidanzata di qualcuno”. Come avrà reagito il concorrente sentendo queste parole?

Lorenzo Spolverato compatisce Shaila ma non fa mea culpa: cosa ha detto al GF

Lorenzo Spolverato le ha sempre assicurato di essere il suo primo sostenitore e si è detto anche convinto che la ballerina meriti la finale. Poi ha asserito che spesso “nelle relazioni ci sono compromessi, ma vali tu prima di tutti gli altri”.

Shaila Gatta, lite nella notte con Tommaso e Mariavittoria: "Che amici siamo?"/ Lui esplode: "Fai la vittima"

In realtà, l’ex Velina di Striscia la Notizia si è sempre sacrificata in questa relazione e Lorenzo non ha mai fatto nulla per metterla sul piedistallo, ma ha sempre agito da egoista e per amor proprio. Proprio quest’ultimo aspetto è sempre stato oggetto di mille discussioni nella Casa senza che siano mai arrivati a un punto di incontro.