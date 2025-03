Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta al Grande Fratello. Dopo un inizio turbolento, le due si erano chiarite, riuscendo a costruire col tempo un legame sempre più stretto. Da alcuni giorni, però, le cose sembrano essere cambiate, con Mariavittoria che ha iniziato a schierarsi dalla parte del gruppo di Helena Prestes. Dopo la rottura tra Shaila e Lorenzo, la 31enne ha fatto pesante insinuazioni, accusando la coppia, e soprattutto Spolverato, di aver finto una crisi solamente per le clip e per avere maggiore visibilità in vista della finale.

Iago Garcia, perché non è scoppiato l’amore con Stefania Orlando?/ “Cerco una donna per tutta la vita”

Profondamente ferita da quello che considera un vero e proprio tradimento, Shaila ha deciso di affrontare la coinquilina e dirle tutto ciò che pensa. Ieri, martedì 4 marzo, dopo essersi scontrata con Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria è stata incalzata anche dalla ballerina, che le ha detto: “Tu, amica mia, non la sei. Quando c’è stata l’opportunità di poter spendere una parola buona nei miei riguardi, non l’hai fatto. Nella discussione con Helena, te ne sei lavata le mani. Eri a tavola, hai sentito tutto”.

Grande Fratello, Chiara Cainelli incalza Mariavittoria: "Non sei sincera"/ Lorenzo sbotta: "Doppia faccia"

Shaila Gatta attacca Mariavittoria Minghetti: fine di un’amicizia al Grande Fratello

Successivamente, Shaila Gatta ha ammesso di esserci rimasta male soprattutto per le considerazioni fatte da Mariavittoria sulla sua storia con Lorenzo Spolverato, dato che, in passato, si era sfogata più volte con lei proprio su questa questione. “Un’amica che sa la mia storia, rispetto alle cose che ci siamo raccontate, come puoi pensare e dire che trovi ambiguo una mano o un abbraccio tra di noi. Come puoi pensare questo e poi dire che ti dispiace vederci così e che vorresti vederci uniti. Ma chi sei tu?”, con queste parole l’ex velina ha incalzato la coinquilina. Al che, Mariavittoria ha ribadito i suoi dubbi, specificando, però, di credere ai loro sentimenti.

Lorenzo Spolverato, lo sfogo di Iago Garcia: “È poco coerente”/ “Shaila Gatta è sotto il suo influsso”

“Mariavittoria tu stai dal lato che ti conviene, fai sempre così. Sei poco coraggiosa. Dovevo farmi i fatti miei con Amanda. Tu quando discuti dici la verità di ciò che pensi, ma prima ti nascondi. Ma che amicizia hai? Nonostante tutto, io ti ho riteso la mano, pensa l’ingratitudine delle persone”, ha continuato Shaila. Le due gieffine avranno modo di chiarire prima della fine di quest’edizione del Grande Fratello? Non resta che seguire le ultime settimane di diretta per scoprirlo.