Lorenzo Spolverato non si dà pace al Grande Fratello per la distanza sempre più evidente tra lui e Shaila Gatta. Dopo aver tentato un approccio tramite un gioco di gruppo, si è reso conto che l’atteggiamento dell’ex Velina di Striscia la Notizia è rimasto distaccato. Per lui è un duro colpo, difficile da ignorare. Se un tempo avevano deciso di mantenere un mantenere un rapporto sereno e pacifico, ora la ballerina sembra aver cambiato direzione rendendo tutto più complesso. Inoltre, ha invitato il suo ex fidanzato a evitarla in casa e questo sembra aver ferito profondamente l’ego del milanese.

In un confronto con Chiara Cainelli e Giglio, Lorenzo ha riflettuto sulla sua storia d’amore ormai infranta. I due concorrenti hanno preso le difese di Shaila Gatta, facendo notare che la loro relazione non era più rosea da tempo. Secondo la loro opinione, le discussioni piuttosto animate avute durante la loro avventura al Grande Fratello avevano già segnato il declino della storia. Nonostante queste spiegazioni, i dubbi di Lorenzo sono rimasti e il cambiamento dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sarebbe riconducibile all’arrivo di Zeudi Di Palma in finale: “Si è stancata a dieci giorni dalla fine del programma? Si è stancata due giorni dopo che Zeudi è arrivata in finale? Io non scendo dal pero”.

È sotto gli occhi di tutti che Shaila Gatta voglia portare avanti la carta della donna single, forte e indipendente per cercare di arrivare in finale. Probabilmente si è resa conto che la coppia non l’ha favorita per la conquista di un posto tra i finalisti e, probabilmente, ha cercato di staccarsi da lui. Di questo parere si è detta sicura Stefania Orlando. Secondo le ultime previsioni, pare che Shaila riesca ad arrivarci insieme alla Cainelli, quest’ultima riuscita a passare dallo 0,45% delle preferenze a circa il 40% delle preferenze (dei bot?) del pubblico in tre giorni.