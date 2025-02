Caos tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nella notte del 27 febbraio, è scoppiata una forte lite tra i due, con Lorenzo che avrebbe addirittura dato colpi in piscina e strappato i vestiti della fidanzata dall’armadio. Lo scontro pare sia partito proprio dal modello milanese, che avrebbe accusato Shaila di essere gelosa della sua amicizia con Chiara Cainelli. Quando la ballerina ha negato, chiarendo di volere molto bene a Chiara, Lorenzo è andato su tutte le furie, tirando in ballo anche una presunta frase incriminata che lei avrebbe detto sotto le coperte contro la Cainelli. Ma, a quanto pare, c’è stato anche qualcos’altro che avrebbe fatto scattare la rabbia del 28enne.

Dopo aver assistito alla furiosa lite tra gli “Shailenzo“, alcuni inquilini hanno cercato di capire cosa fosse successo. Durante una chiacchierata in giardino con Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli, Federico Chimirri ha rivelato alcune delle frasi esclamate da Lorenzo nel pieno della discussione, lasciando intendere che la sua rabbia fosse legata anche alla gelosia per un presunto avvicinamento di Shaila al gruppo “nemico” della Casa, ovvero quello di Javier Martinez.

“Quando è uscito qua fuori diceva ‘mamma che schifo, questa sta parlando con gente che odia, che manco se la ca*a dentro Casa, adesso deve parlare con tutti’. Era molto arrabbiato per questo”, ha spiegato Federico Chimirri. Al che, Stefania Orlando ha chiesto con chi avesse parlato esattamente l’ex velina. “Ha parlato con me, con Javier… ma mi ha detto solo che era buona la torta, niente di che. Però magari perché era nel gruppo e si è avvicinata a noi, questo gli ha dato fastidio”, ha spiegato lo chef. Ricordiamo che ieri sera gli inquilini hanno festeggiato il 30esimo compleanno di Javier Martinez, motivo per il quale si sono ritrovati tutti insieme in salone a chiacchierare.

Tuttavia, Lorenzo, con l’umore a terra da ore, pare non aver gradito questo clima di festa, scatenando una lite furiosa, che la regia è stata persino costretta a censurare. Nonostante sia stato eletto primo finalista, il 28enne non riesce a trovare un equilibrio e sembra trovare qualsiasi pretesto per discutere con la fidanzata. Shaila lo perdonerà anche questa volta o sceglierà di mettere finalmente un punto alla loro storia? Non resta che guardare le prossime puntate del Grande Fratello per scoprirlo.