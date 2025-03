Shaila Gatta fa una rivelazione inaspettata su Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Ieri, lunedì 10 marzo, le due gieffine sono andate in studio per scoprire l’esito del televoto che le vedeva protagoniste. Un’esperienza inedita per Mariavittoria, a differenza di Shaila, che ha già avuto più volte l’opportunità di andare in studio. A tal proposito, prima di essere chiamata da Alfonso Signorini, sembra che la 31enne fosse estremamente nervosa, tanto da avere un attacco di panico. Shaila, infatti, ha raccontato che la coinquilina era molto ansiosa dietro le quinte e, nonostante le loro differenze, ha cercato di calmarla e darle una mano.

“Stavamo dietro lo studio prima di entrare in puntata, ha avuto un attacco di panico e stava per vomitare. Ho tolto tutte le mie divergenze, le ho dato la mano e le ho detto ‘stai tranquilla, va tutto bene’. Sai perché? Perché il gioco è una cosa e l’umanità è un’altra”, ha spiegato Shaila. Zeudi Di Palma ha confermato la versione raccontata dalla ballerina, aggiungendo che Mariavittoria era praticamente in lacrime ed entrambe hanno provato a rassicurarla. Con questo racconto, l’ex velina ha voluto dimostrare di saper distinguere tra il gioco e la realtà, senza fingere o costruire un personaggio davanti alle telecamere.

Successivamente, Shaila Gatta ha voluto raccontare quanto accaduto in studio con Mariavittoria anche a Lorenzo Spolverato. “Mariavittoria, per quanto sia simpatica, mi ha tradito più di una volta. E nonostante tutto questa sera le ho teso la mano e l’ho accarezzata dietro le quinte perché stava male. Perché sono umana. Non c’erano neanche le telecamere, l’ho fatto perché sono un essere umano e sensibile”, ha detto. L’ex fidanzato le ha fatto i complimenti, per poi lanciare una stoccata alla migliore amica di Mariavittoria, ovvero Jessica Morlacchi: “Hai fatto proprio bene a farlo. Questa è la differenza di quando vado a chiedere un nome, che stava smattando”.

Poco prima, infatti, Lorenzo aveva avuto un diverbio con Jessica dopo aver chiesto a Mariavittoria chi le avesse riferito, dall’esterno, dell’esistenza del “video gate” su Emanuele Fiori. La giovane dottoressa, però, non ha voluto rispondergli, scatenando la reazione stizzita del modello milanese. A quel punto, la cantante ha deciso d’intervenire per difendere l’amica, litigando aspramente con Lorenzo. Ad ogni modo, nonostante il gesto di Shaila verso Mariavittoria, l’amicizia nata tra le due al Grande Fratello sembra essere giunta ormai al capolinea.