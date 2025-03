Shaila Gatta ignora Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: cosa sta succedendo

Shaila Gatta continua a far discutere anche dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Lunedì, 24 marzo, l’ex velina di Striscia La Notizia ha lasciato la Casa più spiata d’Italia dopo più di sei mesi di permanenza, perdendo al televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli. Dunque, ad un passo dalla tanto ambita finale, la ballerina si è trovata fuori dal reality di Canale 5, lasciando dentro il fidanzato Lorenzo Spolverato. Nell’ultimo mese, in realtà, Shaila e Lorenzo avevano deciso di lasciarsi, pur continuando ad avere contatto fisico. A seguito di una lite feroce, i due avevano fatto pace, baciandosi e dichiarandosi di nuovo amore a vicenda.

Sebbene Shaila abbia più volte ribadito di voler chiarire i termini della loro relazione una volta usciti dalla Casa, entrambi hanno comunque manifestato l’intenzione di rivedersi e riprovarci. Nell’ultimo collegamento dallo studio, inoltre, l’ex velina gli ha anche ribadito di amarlo. Per questo, il recente atteggiamento dell’ex gieffina sta attirando particolarmente l’attenzione. La 28enne, infatti, non ha ancora seguito Lorenzo su Instagram, né l’ha menzionato in alcun modo, nonostante le numerose dediche amorose di lui dentro la Casa.

Shaila Gatta in silenzio social dopo il Grande Fratello: crisi con Lorenzo Spolverato?

Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello, Shaila è entrata in un silenzio social. A differenza degli altri eliminati, come Javier Martinez e Giglio, Shaila non si è ancora mostrata in storie o video, bensì ha solo condiviso un audio per ringraziare coloro che l’hanno supportata in questi mesi. Al che, in tanti hanno inizialmente pensato che stesse semplicemente prendendosi del tempo per stare con la famiglia, evitando di usare i social. Tuttavia, il mancato segui a Lorenzo non sta passando affatto inosservato, scatenando una miriade di gossip e indiscrezioni. Prima, Amedeo Venza ha parlato di una “crisi” di Shaila, che starebbe addirittura pensando di lasciare Lorenzo in diretta nella finale del GF.

Poco fa, invece, a parlare è stata Grazia Sambruna. Ospite a 361 Lounge, la giornalista ha rivelato di aver saputo da una fonte che, durante il viaggio di ritorno verso Napoli, Shaila avrebbe parlato di Lorenzo in termini tutt’altro che affettuosi, affermando: “Ora bisogna trovare il modo di levarmi di torno quello squilibrato”. Tra l’altro, questa voce è stata riportata anche da Biagio D’Anelli, il quale ha raccontato che Shaila non proverebbe più gli stessi sentimenti per Spolverato.

Le indiscrezioni su Shaila e Lorenzo hanno scatenato i fan degli “Shailenzo”, preoccupati per il futuro della loro relazione. Nonostante la stessa Grazia Sambruna abbia precisato che si tratta soltanto di voci e che non può confermare la veridicità della telefonata, ormai quasi tutti gli esperti di gossip sembrano concordare sull’esistenza di una crisi sentimentale da parte di Shaila. Stando all’ultima voce riportata da Amedeo Venza, la ballerina non avrebbe ancora intenzione di lasciare il fidanzato. Tuttavia, ci sarebbero persone vicino a lei che la starebbero incitando a farlo, invitandola a concentrarsi sulla sua carriera professionale.

Alla luce di tutto ciò, Shaila è apparsa eccezionalmente sui social, pubblicando un video ironico per rispondere ai gossip. Si tratta di una clip risalente alla sua permanenza nella Casa, in cui si diceva stufa di ascoltare tutte queste “scemità”, ovvero “sciocchezze”. Insomma, senza parlare direttamente, la ballerina pare aver voluto smentire qualsiasi rumor su lei e Lorenzo. Ma, ciò non è bastato per placare i pettegolezzi, soprattutto considerando che, al momento, Shaila non ha ancora seguito il modello su Instagram. A questo punto, non resta che attendere la finale del Grande Fratello per scoprire cosa succederà tra di loro.