Grande Fratello si allunga? Ascolti flop ma sventata chiusura anticipata: Simona Ventura ha rischiato grosso ma spunta una nuova indiscrezione

Grande Fratello non chiude! Sventato il rischio della chiusura anticipata

Non è un mistero che questa edizione del Grande Fratello con un ritorno alle origini non sta dando i risultati sperati. Si può tranquillamente parlare di ascolti flop e la mossa del raddoppio settimanale non ha raggiunto i risultati sperati, anzi al contrario ha avuto un effetto boomerang che ha spinto la rete ad eliminare dal palinsesto il raddoppio settimanale e siti e giornali a lanciare l’indiscrezione della chiusura anticipata. Il reality targato Canale 5 sarebbe finito prima del previsto, addirittura tra poche settimane, il 24 novembre.

E dunque il Grande Fratello rischia la chiusura anticipata? A quanto pare no, o meglio Simona Ventura con il suo GF ha corso effettivamente questo pericolo ma pare che i vertici Mediaset abbiano optato per un’altra soluzione. A rivelare come stanno le cose, infatti, ci ha pensato il sempre informato Giuseppe Candela tra le pagine di Dagospia.it. Candela ha rivelato che gli ascolti del Grande Fratello non hanno soddisfatto l’azienda e che addirittura la chiusura era sul tavolo ma poi c’è stato il dietrofront. Si legge sul sito “I bassi ascolti non porteranno alla chiusura anticipata…l’ipotesi era sul tavolo ma poi è arrivato il dietrofront…”



Il Grande Fratello si allunga? Sventata la chiusura anticipata e spunta un retroscena su quando finisce

Sventata la chiusura anticipata, quando finisce il Grande Fratello? Sempre Giuseppe Candela, su Dagospia aggiunge che l’ultima puntata è prevista per il 15 dicembre 2025: “Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura arriverà a metà dicembre, alla conclusione ‘naturale’, per poi salutare con i suoi NIP il pubblico di Canale 5.” E non è tutto perché proprio in queste ore sul web si stanno diffondendo voci, non ufficiali e quindi da prendere con le pinze, di un possibile allungamento del Grande Fratello addirittura ipotizzare qualche puntata in più per far durare il reality fino a ridosso delle Feste, ma non c’è nulla di certo. Certo è, invece, al momento che il GF non chiuderà prima del previsto, per la gioia di tutti i fan che potranno godersi più serenamente la puntata di questa sera, lunedì 10 novembre 2025.