Grande Fratello, le votazioni solo tramite SMS: nuova rivoluzione in arrivo nel reality di Canale Cinque

Tra le novità introdotte da Simona Ventura nel suo nuovo Grande Fratello ci sarà un altro ritorno al passato, quello riguardante le modalità di votazione. Nel format di Canale Cinque infatti rivedremo le nomination, le votazioni però saranno possibili solo tramite SMS al numero telefonico che verrà ovviamente comunicato durante la prima puntata del reality Mediaset.

Un ritorno alle origini che però ha già scatenato qualche tensione, è certa l’esperta di gossip Deianira Marzano che non mancheranno le polemiche a riguardo visti i fandom che saranno disposti a tutto pur di salvare i propri beniamini, come abbiamo ampiamente avuto modo di vedere negli ultimi anni. “Questa cosa generà ancora più confusione e reazioni da parte dei fandom tossici nei prossimi giorni” la reazione della Marzano su Instagram in una storia. Un Grande Fratello che dunque riporterà per certi versi alle origini, ma come al solito non mancheranno polemiche e sotterfugi.

Grande Fratello, ritorno alle origini: le puntate non oltre 00.30

Ci saranno delle novità al Grande Fratello anche per quanto riguarda la durata delle puntate, che Simona Ventura non intende portare all’una e oltre come accaduto nelle precedenti edizioni, anzi.

Il programma condotto dalla presentatrice che in passato ha reso celebre L’Isola dei famosi (e che abbiamo visto come opinionista qualche mese fa al fianco di Veronica Gentili) non si prolungherà oltre 00.30, dunque avremo serate da circa 2 ore e 30 di trasmissione, con ovviamente la diretta che salvo colpi di scena sarà disponibile su Mediaset Extra 24 h su 24, oltre alla finestra post puntata su Canale Cinque live dalla Casa e altre telecamere esclusive in diretta su LA5.

